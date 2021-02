A pesar de que lo tiene todo casi listo para la llegada del bebé, la actriz se ha puesto manos a la obra para elegir la habitación de su pequeño.

Paula Echevarría está pasando por una de las etapas más dulces de su vida y cuenta con fervor los días que le faltan para poder tener entre sus brazos a su bebé, fruto de su relación con Miguel Torres. La actriz se encuentra en la recta final de su embarazo y está comenzando a hacer todos los preparativos pertinentes a la llegada de su su segundo hijo. Así, la que fuera protagonista de ‘Velvet’ se ha puesto manos a la obra para elegir la habitación del hermanito de Daniella.

Entre deliciosas comidas, divertidas veladas junto a su hija e intensas rutinas de ejercicio para mantenerse en forma durante el embarazo, Paula Echevarría ha sacado un hueco para poder empezar a preparar la habitación del pequeño Miguel Jr. Sin embargo, la tarea le está siendo bastante difícil de desarrollar puesto que está valorando un sinfín de ideas y parece que no hay ninguna que le disguste.

Como viene haciendo desde que comunicara la feliz noticia, Paula Echevarría ha compartido con sus seguidores el momento en el que se encontraba viendo diferentes habitaciones para coger inspiración. «Creo que va siendo hora de mirar habitación. Me gusta todo tanto que no sé por dónde empezar«, decía mientras que mostraba dos habitaciones con diferentes colores de pared. De momento, aún no tiene muy claro si decantarse por una habitación azul o amarilla o si por el contrario optará por otra gama de color.

Sea como sea, salvo este detalle, lo cierto es que la influencer parece que lo tiene todo listo para la llegada de su bebé. Hace unos días, Paula Echevarría compartía también en sus redes sociales varios enseres que había comprado para su hijo pequeño. Entre ellos, se encontraba ropa, chupetes, la cunita y bolsas para el carrito.

La dulce espera de Paula Echevarría

Desde que comunicara la noticia con una feliz imagen en la que aparecía con el exfutbolista y su hija mayor acariciando su tripita, Paula Echevarría ha hecho partícipe a todos sus seguidores de cómo avanza su estado de gestación. Así, desde el minuto uno, la actriz se ha querido abrir en canal con todos los felices momentos que está viviendo en esta nueva etapa. Gracias a esto hemos podido conocer el antojo que tiene desde el primer día. «¿Y de este antojo hablamos? Este es desde el día 1 de embarazo… y no se me pasa. ¿Alguna se siente identificada?», preguntaba a la espera de saber si es algo normal.

De la misma forma, mes a mes, la que fuera protagonista de ‘Velvet’ también ha mostrado a través de una aplicación cuál es el peso y la longitud que va teniendo su bebé. Hace unas semanas, indicaba que ya tenía el tamaño de un perrito y pesa entre 1,15 y 1,80 kilos.