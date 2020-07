Cuando falleció Álex Lequio, Paz Padilla dio un discurso que muy criticado en su momento. Ahora, sus palabras cobran un significado

El pasado mes de mayo, Paz Padilla fue el blanco de las críticas después de hablar de la muerte de Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. La tarde del 14 de mayo, la humorista y presentadora era la encargada de presentar ‘Sálvame’, que dedicó gran parte de sus tiempo de emisión a cubrir las últimas informaciones sobre el fallecimiento de Álex Lequio. Pero lo que dijo al abordar este tema habrían sentado fatal a los usuarios de las redes, que habían considerado desafortunados sus comentarios.

Esto fue lo que dijo Paz Padilla tras la muerte del hijo de Ana Obregón

Paz empatizaba con el dolor de Ana y Alessandro, y mostraba ante las cámaras su pesar por la pérdida del hijo que tenían en común. «Llevaban dos años preparándose para su muerte», afirmaba la gaditana en el programa de Telecinco. «Bueno, me imagino que nunca estás preparado, pero hay que aceptarlo, la muerte forma parte de la vida. Es algo que todos vamos a recorrer ese camino». Esta fue otra de las frases que desataron la furia en las redes sociales. Ahora, cada uno de esos mensajes cobra un gran significado.

Y es que seguramente, Paz Padilla ya conocía el fatídico desenlace que iba a tener la lucha contra la enfermedad de su marido, Antonio Vidal. Sería la propia Paz la que con esas palabras se estaría dando un mensaje de auto ayuda ante el difícil momento al que se enfrentaría unos meses después. Ahora, esas poco afortunadas palabras de Paz que acapararon las críticas de las redes sociales, se traducen en que Paz se estaría preparando para la muerte de su marido.

El apoyo de sus compañeros de profesión

Estas palabras ahora tienen más sentido que nunca, ya que Paz estaba interiorizando ese discurso para que la despedida con su marido fuese mucho menos dolorosa. Además, así lo han visto también sus compañeros de programa y así lo ha querido defender María Patiño en ‘Socialité’: «Ahora entendemos algunas reflexiones de Paz, sobre todo el día que falleció Aless Lequio. Ella se estaba preparando, porque sabía que había un adiós. Y ahora le damos sentido a esas palabras que en su momento no logramos entender».

Con motivo de la muerte de Antonio Vidal las redes sociales también recordaron esas palabras de Paz Padilla tras la muerte de Álex Lequio y han querido entender el motivo de las mismas. Los mismos que por aquel entonces las criticaron, ahora entienden su postura y el mensaje que estaba intentando interiorizar para cuando llegara el momento de despedirse del gran amor de su vida.

Estas fueron algunas de las críticas que recibió Paz Padilla. «No señora, llevaban dos años luchando, que no es lo mismo. Te has cubierto de mierda hoy», respondían algunos usuarios de Twitter. «Para decir las tonterías que dice Paz Padilla podía haberse quedado en casa confinada», escribía otra. «Qué bestia Paz Padilla decir que se están despidiendo desde hace dos años cuando se le diagnosticaron el cáncer. ¿Y la esperanza dónde queda?» era otro de los tuits en respuesta a sus juicios sobre la muerte de Aless Lequio. «Vomitivo», «Vergonzoso lo de paz Padilla con lo de que la muerte forma parte de la vida», le recriminaron por aquel entonces.

Según Lydia Lozano, Paz Padilla estaba preparada para la pérdida

Ha sido también Lydia Lozano quien se acordó de las palabras de Álex Lequio. Y es que unas horas después de recibir la triste noticia ha explicado ha asegurado que la humorista está destrozada y que nunca antes la había visto llorar «de esa manera». En concreto, la periodista ha asegurado que se ha quedado sin palabras porque no sabía cómo reaccionar ante la reacción de su compañera de programa.

No obstante, Lydia Lozano ha hecho hincapié en que Paz Padilla se encuentra serena, a pesar de la difícil situación por la que atraviesa. «’Ha sido un año muy duro y los últimos sis meses han sido maravillosos’, me decía. Ella estaba preparada, la despedida ha sido preciosa… Me contaba que había momentos en ‘Sálvame’ en los que se iba a llorar detrás con su representante. Era súper aprensiva con lo del coronavirus. No quería volver a trabajar porque no podía llevar ese riesgo a casa», relataba entre lágrimas Lozano.

De la misma forma, la colaboradora de ‘Sálvame’ hacía hincapié en que la presentadora estaba preparada para la muerte de su marido y que de alguna forma, su reflexión sobre la muerte de Álex Lequio dejaba entrever por lo que ella misma estaba pasando. «Paz se ha podido despedir de él, se han estado preparando. Nunca he visto a Paz llorar de esa manera. Ahora iban camino de Cádiz, donde van a estar los restos de Antonio Juan y está con su hija», afirmaba Lozano este domingo en ‘Viva la vida’.