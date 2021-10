Cristina Porta ha asegurado en ‘Secret Story’ que Canales Rivera intentó tontear con ella cuando el torero todavía tenía una relación sentimental con Isabel Márquez.

A Canales Rivera de nuevo se le complica su concurso en ‘La casa de los secretos’. Aunque está ya soltero, para él no debe ser cómodo tener que convivir en la misma casa con Cynthia, con la que fue desleal a su ya expareja. Si bien entró en el reality ya con la relación con Isabel Márquez completamente rota, lo cierto es que de nuevo puede sentirse dolida al descubrir que tonteó con otra chica cuando todavía estaba con ella. Esta no es otra que la polémica Cristina Porta, con la que también flirteó cuando le prometía amor eterno a su chica. Sin esperarse el nuevo bombazo, nadie duda de que para ella no debe ser fácil descubrir este gesto del que fue su pareja.

Fue la propia Cristina Porta la que se confesó con Adara dándole detalles y asegurándole que incluso tiene pruebas que demostrarían su tonteo. «Tengo algo guardado en el tintero de alguien de la casa. Tengo un pantallazo. La persona que está aquí lo borro y yo se lo di a una amiga por si pasa algo», ha dicho la periodista deportiva. De este modo, confirma que todo lo que sucedió entre ellos fue a través de las redes sociales y que ni siquiera tuvieron contacto en persona. Un tonteo sobre el que Canales Rivera no se ha pronunciado, ya que no sabe que este detalle ha visto la luz dentro de la casa.

Pero ¿cuándo sucedió? Al parecer todo tuvo lugar este verano, justo en el momento en el que él e Isabel se habían dado una nueva oportunidad. Entonces, él parecía muy ilusionado, pues por fin el torero y la que él consideraba la mujer de su vida se dieron una nueva oportunidad. Nada hacía presagiar en aquel momento que Canales Rivera mostraría cierto interés por otras chicas que no fueran su novia. «Fue este verano, yo ya sabía que entraba aquí, pensaba que esa persona tenía pareja por eso lo hago. Me comentó una historia en plan con un fueguito, un 100 y luego lo borró», decía esta semana la concursante de ‘Secret Story’.

Isabel Márquez continúa en silencio y todo apunta a que no dirá absolutamente nada ni sobre él ni sobre su concurso. La de Toledo no está pasando por un buen momento, ya que los dos se tenían un gran cariño y eso siempre permanecerá. «Es todo muy triste, pero ya sabes que no soy de hablar y no lo voy a hacer ahora», dijo hace tan solo una semana la ex de Canales Rivera. Aunque la ruptura se produjo semanas antes de comenzar el programa, ambos acordaron que ninguno daría los motivos, una manera de ayudar a que Isabel permanezca en un segundo plano. Fue el defensor de Canales Rivera el que aportó un poco de luz sobre esta historia: «Ella dice que es muy triste porque tiene un dolor que viene de atrás. Por protección a ella, él no ha querido decir nada. Eso lo han pactado entre ellos. Yo soy un mero comunicador. Lo dejaron los dos por otras circunstancias y no solo por lo de Cynthia. Ella viene con una herida de atrás».