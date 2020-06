A finales del mes de marzo el chef de Diverxo, David Muñoz, desveló en sus redes sociales haber pasado el coronavirus. Había estado más de 12 días enfermo, en los que llegó a estar «muy mal», según sus palabras, y tras lo que desveló haber perdido el gusto y el olfato. Entonces, agradeció públicamente el apoyo recibido por su pareja, Cristina Pedroche. La pareja fue invitada este jueves a ‘El Hormiguero‘ y durante su encuentro con Pablo Motos descubrieron datos inéditos sobre su confinamiento. Entre ellos que la presentadora también había pasado por la enfermedad, aunque sin apenas ser consciente de ello. No me he enterado de nada», comentó, «yo no pensaba que lo tenía, pero viviendo con él era raro que no lo tuviese. Me hicieron las pruebas al volver a trabajar y vi que tenía anticuerpos». Unas declaraciones que provocaron que el presentador reflexionara sobre la noticia que estaba dando: «¿Eres asintomática? La mejor de las suertes dentro de esta historia».

Las sintomatologías de ambos fueron completamente dispares. Mientras David padeció la enfermedad con síntomas más que evidentes, Cristina Pedroche ni siquiera había sido conocedora de haberla contraído antes de regresar a ‘Zapeando‘. Los dos perdieron el olfato y el gusto, dos sentidos tremendamente importantes para el cocinero, pues afectaron a sus habilidades culinarias. «Me tiré casi un mes sin ellos, date cuenta de lo que es eso para mí». Palabras antes las que Pablo Motos comentó que «para un cocinero perder eso es como si te quitaran los brazos», una afirmación ante la que la pareja estaba de acuerdo.

De hecho, David Muñoz explicó lo difícil que había sido para él, pero, afortunadamente, contó con Cristina como ayudante de cocina en quien confió ciegamente para que esta ejerciera de jueza en sus creaciones. «Hemos comido lo mismo y Cristina está exactamente igual, pero yo he engordado diez kilos«, desveló el chef.

Al igual que Cristina Pedroche ha habido otros muchos rostros conocidos que han pasado el COVID-19 del mismo modo que ella, ejemplo de ello Laura Matamoros, que después de realizarse el test comentó que había generado anticuerpos.

Más enamorados que nunca

A nivel de convivencia el matrimonio afirmó haber sido muy feliz. Ningún encontronazo que les enfrentara y un confinamiento más que idílico en ese sentido. «Este confinamiento me ha servido para parar un poco, pasar más tiempo con Cristina, divertirme mucho y pensar (…)», dijo David. La misma versión que Pedroche, que comentó sentirse encantada después de tener la posibilidad de estar con su marido todo el tiempo posible. «Siempre quería estar más tiempo con él. Para mí es la mezcla perfecta, tengo al mejor marido y al mejor cocinero. Yo he estado genial. Él a lo mejor no tanto», confesaba entre risas la presentadora de televisión.

Su opinión sobre el desconfinamiento

El descenso de las cifras de víctimas por coronavirus ha provocado que el Gobierno vaya levantado algunas de las medidas que se habían tomado con el estado de alarma, sin embargo, Cristina Pedroche está convencida de que todo hay que tomárselo con calma y no apresurarse, ya que sino sería dar pasos hacia atrás. «Quiero que la gente vaya poco a poco y que hagamos lo que nos digan, no hay prisa. Todos tenemos muchas ganas volver a la nueva normalidad, pero si no puedo cambiar de comunidad, aunque me joda, no lo haré hasta que me dejen».

Además, hubo también tiempo para revelar cómo estaban haciendo frente a esta situación desde el restaurante que poseen, el cual por cierto cerró sus puertas a mediados de marzo. «Lo que más urge para el gremio es ver cómo va a ser desescalada. Lo interesante, a sus ojos, sería «hacer una hoja de ruta viendo cómo y cuando se va a ir desescalando, y, sobre todo, entender que hacer aforos limitados no es compatible con recuperar a todos los trabajadores del ERTE. Es imposible que te salgan todos los números», aseguró David. «Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y no te hablo de la alta cocina. La alta cocina saldrá adelante, pero el problema es el hostelero de a pie, las pequeñas pymes que no tienen solución, las personas que llevan toda la vida en un restaurante o en un bar de tapas», añadió.

Desde su negocio se han sabido adaptar a los nuevos tiempos de coronavirus y han lanzado una marca para servir comida a domicilio. Es comida casera original y llega a tu mesa a través de ‘Goxo‘, un proyecto que ha llegado a muchos domicilios de la capital y que cuenta con una carta cuyos platos no superan los 25 euros.