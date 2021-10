La contradicción de Fabiola Martínez al hablar de la boda de Claudia Osborne

Este pasado fin de semana no solo se ha celebrado la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Y es que Claudia Osborne, la hija de Bertín Osborne, daba el ‘sí, quiero’ a José Entrecanales en Jerez de la Frontera, Cádiz. La pareja estuvo rodeada de familiares y amigos, pero hubo una ausencia sonada. Aunque ya se sabía, Fabiola Martínez decidió no acudir a este enlace, porque desde hace unos meses ya no mantiene una relación con el cantante y presentador.

Fabiola ha reaparecido este martes cuando ha tenido que acudir a un lugar. Al salir de su casa y antes de coger el coche que le iba a llevar, la que fuera pareja de Bertín Osborne ha atendido a la prensa. Aunque no estaba muy habladora, una de sus declaraciones han sido tomadas como una contradicción.

Y es que ha declarado que ha tenido oportunidad de felicitar a Claudia por su boda, pero que no ha conseguido hablar con ella. «Nada, no he hablado con nadie. Felicitarla sí pero no he podido hablar con ella», ha comentado. Lo más seguro es que Fabiola haya tenido el detalle de escribirle un mensaje en lugar de llamarla. ¿No ha contestado todavía Claudia a Fabiola a través del mismo medio?