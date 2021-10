El consejo de Diego Matamoros a su padre, Kiko Matamoros, para lograr un acercamiento con Anita

Este martes, Diego Matamoros ha acudido al estreno de ‘Ghost, el musical’, un espectáculo protagonizado por David Bustamante en el que numerosos rostros conocidos han apoyado al cántabro en su debut en el género. Durante su visita al teatro EDP de la Gran Vía madrileña, el joven se ha mostrado sincero sobre distintos aspectos de su vida: desde la terapia psicológica que recibe a sus deseos de que su padre, Kiko Matamoros, se reconcilie por fin con su hermana Anita.

Cree que su padre y Anita necesitan «tender puentes»

El ‘influencer’ cree que para lograr un acercamiento entre su padre y su hermana bastaría un pequeño cambio por parte de ambos. «Es un deseo que como padre e hija se arreglen, porque pasa la vida y te arrepientes», ha admitido. «Fíjate en el punto que estoy ahora con mi padre. El tiempo lo cura todo», sentencia. Para él, los ingredientes que harían posible la paz entre ellos es: «Perspectiva, relativizar y tender puentes».

De la ayuda que recibe de un especialista no ha dudado en responder que lleva tiempo recibiendo terapia: «No es un proceso de hace poco, llevo meses con ello». A lo largo de este proceso, ha aprendido a conocerse mejor a sí mismo y a gestionar mejor determinados asuntos. «He conocido por qué hacía cosas mal y he aprendido a aceptar cosas que no eran mi culpa…. Situaciones con las que te puedes encontrar cada día», ha dicho.

No descarta enamorarse de nuevo: «Todo se andará»

Sobre su soltería, tiene claro que está «en el momento de conocer y de disfrutar». Ahora no se quiere complicar con una nueva relación, aunque no descarta conocer a otras personas: «Soy libre y las personas que conozco son libres y todo se andará».

Recientemente, Diego Matamoros contaba en su perfil de Instagram lo valioso que ha sido para él contar con el apoyo de un terapeuta. «Ya os dije hace tiempo que no os mentiría sobre mi vida, mis situaciones cotidianas o mi estado anímico, creo que ocultar la realidad no hace ningún favor a nadie, de hecho mostraros mi día a día en la forma de lo posible hace que podáis conocerme más», explicaba.

Vive «un periodo brillante»

También ha reconocido que está «viviendo un periodo brillante, donde el poder haber hecho un trabajo de introspección profundo me ha hecho verme desde otra perspectiva. El ir a mi terapeuta para ver dónde fallaba YO, y hacerme ver que de las cosas negativas SIEMPRE se pueden sacar cosas MUY positivas, estudiar diseño de interiores 💙, el haber sabido “soltar”, el desear el bien a quién ya no es parte de tu día a día, el quererse más y mejor, agradecer cada día todo lo bueno, pero sobre todo poder mostraros algo que ya es fácil para mí, YO», zanja. «Así que, sí, esta es mi cara».