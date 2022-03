A Alexia Rivas todo parece irle genial, y no deja de llevar ese positivismo y ese buen humor a su ropa. El buque insignia de Amancio Ortega ha creado una nueva colección en donde los colores son los absolutos protagonistas. Vivos y con toques ácidos, los total looks monocolor son su única premisa. Ya sea de color naranja, amarillo o azul eléctrico, estas propuestas quieren sorprender y devolver el color a nuestras vidas y a nuestros armarios.

A la colaboradora de Ya es mediodía le encanta estar a la moda y, últimamente, la hemos podido ver mostrando las últimas tendencias. Desde luego está causando furor. La periodista nos ha sorprendido con el color más trendy y que, en los próximos meses, con la llegada del buen tiempo no nos quitaremos de encima. Al verde lima le vienen genial los contrastes, blanco y negro, o combinarlo con otros tonos de la misma gama.

Alexia Rivas dispara las ventas del conjunto verde de Zara del que todas hablan

Después de los últimos conflictos con Anabel Pantoja, por los rumores que se vertían sobre ella sobre el supuesto idilio con Omar Sánchez, Alexia ha sacado su mejor sonrisa al mundo. Es cierto, el color de la envidia le queda de lujo, de lujo low cost; porque el maravilloso conjunto con el que se ha dejado ver es de Zara y se está agotando. ¿Estaremos todas en dos días verdes de envidia?

El conjunto de dos piezas shorts-chaqueta verdes lima es súper versátil ya que puedes combinarlo por separado con otras prendas más casual (unos crop jeans, que son tendencia, unas deportivas claras, un crop top o inluso una falda mini) o usarlo en conjunto creando un total look más elegante para los eventos en los que necesites aparecer un poco más arreglada.

La colaboradora es una apasionada de los complementos, gracias a ellos el look sube de nivel

Si no sabéis con qué combinarlo dad rienda suelta a la imaginación y no dudéis en arriesgar y aplicar al look vuestro toque personal con complementos que aporten altura al outfit con un buen sombrero; textura, con la mezcla de distintos tejidos; o un aire más o menos casual con accesorios del tipo: pañuelos, pendientes, cadenas tipo bling bling o unos zapatos divertidos.

Con el pelo también podéis jugar, Alexia optó por la melena lisa sin estridencias, ya que el look es bastante llamativo de por sí, olvidaos de grandes construcciones. Recordad que, a veces, menos es más para conseguir un look proporcionado.

Estamos seguros de que Alexia seguirá arriesgando durante esta primavera – verano y nos morimos de ganas por descubrir más.