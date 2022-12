La relación entre los integrantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ no está atravesando por su mejor momento. Las últimas declaraciones de Chenoa en las que aseguraba que Rosa López no era su amiga, a pesar de que siempre ha mantenido que sí, han supuesto una revolución. Unas palabras a las que la ganadora del concurso musical reaccionó restándole importancia y asegurando que las cosas entre ellas estaban muy bien y que incluso habían hablado en los últimos días. Lejos de calmarse las aguas, Gisela la ha avivado más al hacer una confesión en su aparición en los Premios Ondas, que han tenido lugar este miércoles en la noche. ¿Queréis saber qué ha dicho? No os perdáis el siguiente vídeo y dadle al play.

Gisela ha confesado que, según ella, realmente nunca han sido amigas. «Yo es que no creo que antes hayan sido y después no», ha dicho. Unas palabras que no harán más que avivar la polémica sobre este desencuentro entre las dos triunfitas. Además, asegura que el distanciamiento entre ellas no tiene que ver con el hecho de que Rosa no acudiera a la boda de Chenoa con Miguel Encinas en Palma de Mallorca el pasado verano: «Qué va. Tampoco vino a la boda». Además, a juzgar por sus palabras, defiende a la mallorquina: «Es exactamente lo que dijo Laura y lo que ella haya dicho, bien dicho está. Nada más», ha dicho sin querer entrar en más detalles sobre esta polémica que ha copado muchos titulares durante los últimos días.

Gisela ha asegurado que ella tampoco es amiga de todas sus compañeras

Otro de los hechos que llamaron la atención fue que Rosa no acudiera a la fiesta de cumpleaños de Natalia, que se celebró este fin de semana. Sin embargo, la ganadora de la primera edición de OT no fue la única que faltó a la fiesta. Gisela tampoco asistió pero ha querido aclarar que eso no quiere decir que no sea amiga de ella: «Yo no estuve tampoco, por motivos profesionales. Yo creo que hay grados de amistad y con uno este llevas mejor, con otros. Pero entre todos hay cariño y eso siempre será así», dice al respecto.

Y es que Gisela asegura que a pesar de que mantiene una excelente relación con todas ellas, no todas son sus íntimas amigas: «Yo me llevo bien con todo el mundo. Considero que todas son compañeras, a todas las quiero. Mis amigas lógicamente son las que son y sin más. Con las que tengo más confianza y más afinidad, pero no significa que con las otras no sean amigas».

Rosa López se pronunció hace unos días sobre esta polémica

Este lunes era Rosa López quien reaparecía ante los medios tras las polémicas declaraciones de su compañera. La cantante granadina intentó echar balones fuera y no entrar en muchos detalles sobre esta polémica. «El primer pensamiento es que alguna prensa a veces no entiende que esto es irrompible. Y lo mismo te pone un día en un pedestal y otro día crea polémica. Somos amigos todos. A veces nos ponemos nerviosos pero yo no me puedo dejar llevar por lo que hayáis sacado de contexto porque además no he visto nada», reveló a este medio. A pesar de mostrar su entereza y defender con capa y espada la relación entre las chicas de OT, aseguró que «veo alguna cosa y me puede remover», dijo refiriéndose a las imágenes en las que sus compañeras hablaban de ella.