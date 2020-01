Colate Vallejo-Nágera es, tras su paso por ‘Supervivientes’ y debido a su todavía ardua batalla legal contra Paulina Rubio uno de los personajes del momento. En las últimas semanas además el amigo de Javier Hidalgo ha sido noticia debido a una intervención quirúrgica y Semana tiene en primicia la razón de su paso por el quirófano.

Lo que tienen en común Pantoja y Paulina Rubio según ha confesado Colate

Tal y como el propio Colate ha desvelado a los micrófonos de la agencia Gtres, «me he operado de la nariz. Una septoplastia para respirar mejor , y ya respiro mejor«. Además, el empresario confirmó que ha aprovechado su paso por el hospital para hacerse un chequeo de la lesión que sufrió en Honduras: «también aproveché el otro día cuando vine a operarme para hacerme una revisión del hombro por lo que pasó en Supervivientes y bueno, ahí está. Todavía no puedo hacer vida normal. Me han quedado secuelas porque claro, fueron cuatro huesos rotos y sobre todo la clavícula que fue una rotura muy fuerte y muy grave. Y puedo hacer una vida relativamente normal pero no la vida que yo tenía, de ejercicio y todas esas cosas».

¿Qué se ha hecho Paulina Rubio en la cara? Una doctora saca a la luz todos los retoques de la artista mexicana

Sobre cómo está su relación con Isabel Pantoja, con quien tuvo una relación muy cercana primero y muy distante después durante su paso por ‘Supervivientes’, Colate se muestra cauto y aunque se atreve a bromear acerca del nuevo trabajo musical de la tonadillera, no duda en confirmar la manera en la que le felicitó la Navidad. Como sabía que Omar estaba junto a ella en Cantora, «yo me he comunicado con Omar y le he mandado un saludo a Isabel a través de él».