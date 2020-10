Colate ha dado explicaciones sobre lo ocurrido después de la última pelea que ha tenido con la cantante Paulina Rubio por su hijo.

Paulina Rubio y Colate han vuelto al foco de la noticia, pero no por algo bueno. Y es que la expareja ha protagonizado una polémica a causa del hijo que tienen en común. El hecho de que la cantante no entregara a su hijo a su padre ha provocado una gran trifulca que obligó a intervenir a dos agentes de la policía.

La cantante tardó varias horas en entregar a su hijo. Como hace siempre que tiene que recoger al pequeño, Colate acudió a la vivienda de Paulina Rubio para recoger al hijo que tienen en común después de que este pasara unos días con su madre en el domicilio de ella.

Ella no le abrió la puerta. Unas horas después, al ver que Paulina Rubio seguía sin dar señales de vida, Colate decidió llamar a la policía, que se trasladó hasta el domicilio de la cantante. Los agentes tuvieron la misma suerte que Colate, puesto que la cantante tampoco les abrió la puerta.

Colate se vio obligado a llamar a la policía

Unos días después de este desagradable suceso, Colate ha querido contar toda la verdad sobre esta última trifulca con Paulina Rubio. «Llevo nueve años acudiendo a la Corte por el tema de la custodia de mi hijo, nada más. Es por todos conocidos que tengo muchos problemas», empezaba diciendo en ‘Lengüilargos Live’, programa en el que colabora.

«Hoy he ido a recoger a mi hijo y he estado una hora y pico en la puerta de la casa, lo de siempre… me he venido a casa sin mi hijo. Es un horror, sobre todo para los niños, porque a los que se les hace daño es a los niños. Pido que las madres no utilicen a los hijos para hacer daño a sus padres», decía rotundo en relación al tema que trataban sobre la custodia de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Muy indignado, Colate compartía su malestar en el programa, ya que hacía apenas unas horas que ocurría todo: «Me parece una falta de inteligencia emocional, porque al final al que se le hace daño hablando mal del otro es al hijo. Hoy vengo un poco cabreado, porque hoy he ido a recoger a mi hijo como cada lunes, y he pasado prácticamente una hora y 47 minutos e la puerta de la casa de la madre, no me lo ha querido entregar y tampoco he podido ahora mismo. He acudido a abogados, gastar dinero, el horror de siempre… me hubiera gustado no haber sacado este tema».

Ha hablado de todo lo ocurrido en el programa con el que colabora

De esta forma, Colate compartía su indignación con toda la audiencia del programa en el que colabora. Como no podía ser de otra manera, sus declaraciones han llegado a España. Por su parte, Paulina Rubio ha preferido no pronunciarse al respecto y desconocemos el motivo que le llevó a no entregar supuestamente a su hijo a su padre.