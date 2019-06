Clara Lago explica cómo está tras romper con Dani Rovira y cómo es su relación ahora

Clara Lago y Dani Rovira han llevado una relación discreta alejada de la atención de los medios. Han querido hacerse fuerte como profesionales de la interpretación, dejando a un lado su faceta como personajes, que bien podrían haber copado grandes titulares en la prensa del corazón. Con su ruptura, el hermetismo continúa siendo fuerte, aunque la actriz no ha tenido reparos en confesar cómo se siente desde que recuperase la soltería y cuál es la relación actual que atesora con Dani Rovira.

Clara Lago romper con Dani Rovira y esto es lo que dice ahora sobre su ex

El amor entre Clara Lago y Dani Rovira ha durado al final cinco años y es normal que la pareja esté afectada ahora que ha separado sus caminos, como así ha confesado la propia Clara Lago al exponerse a las preguntas de los periodistas en su último acto público, en contra de la utilización masiva de plásticos que al final terminan contaminando nuestro entorno.



Clara Lago no pudo evitar las preguntas sobre su ruptura de Dani Rovira: “Agradezco la preocupación. Todo el mundo que haya pasado por una ruptura sabe que hay momentos de todo tipo, pero ya está”, se zafaba la actriz para no tener que entrar en demasiados detalles. Eso sí, no quiso dejar pasar la oportunidad de dejar claro que “hay mucho amor, mucho cariño y mucho respeto por parte de ambos”. Y es que, a pesar de que la relación se haya ido al traste, la pareja de actores desea que la cordialidad se imponga al rencor y los reproches.