Clara Chía, novia de Piqué, víctima de duros ataques anónimos

Para Clara Chía no es fácil hacer frente a los duros ataques y críticas que está recibiendo desde que comenzó su idilio con el futbolista.

Desde que se destapó la relación de Clara Chía y Gerard Piqué , el mundo entero habla de su polémica ruptura con Shakira, así como de la nueva pareja del que fuera jugador del FC Barcelona. Los cruces de zascas y reproches entre la cantante colombiana y el exdeportista no cesan. Para su novia, pasar de ser una auténtica desconocida a estar en boca de todos dentro y fuera de nuestras fronteras la tiene desbordada. Tanto es así que se dice que habría sufrido un ataque de ansiedad y que incluso habría acudido al hospital por ello. SEMANA se ha puesto en contacto con personas cercanas a la pareja, pero estas no han confirmado dicha información, e incluso ponen en entredicho que Clara haya perdido los nervios por culpa de la exposición mediática. Lo que sí recalcan estas fuentes, en cambio, es que que la presión es enorme para ella. Y aunque cuenta con el apoyo incondicional de Piqué, los ataques que está recibiendo en las redes sociales no son plato de buen gusto para ella.

En las últimas horas se ha comentado que Clara Chía podría haber sufrido un ataque de ansiedad. La joven, de 23 años, podría haber sufrido un ataque de ansiedad provocado por la exposición mediática que tanto ella como el empresario están soportando. Según adelantó 'El Periódico', Clara tuvo que ser atendida en el Hospital Quirónsalud de Barcelona tras sentirse mal. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez a través de su pódcast 'Mamarazzis', han asegurado que "la presión que sufre tras la publicación del tema de Shakira y Bizarrap le está pasando factura". Sin embargo, el círculo íntimo de Piqué cuenta a esta revista que está soportando bastante bien su recién estrenada fama. Lo que realmente lleva mal son los "durísimos ataques" que está recibiendo públicamente, nos cuentan. Ataques que vienen de las redes sociales, o las críticas que proceden de profesionales de los medios de comunicación.

Piqué comparte su primera foto con Clara Chía en su perfil de Instagram

Este martes, al exjugador del FC Barcelona le han preguntado por el estado de salud de su chica. Pero, lejos de mostrarse preocupado, se ha reído a carcajadas cuando le han interrogado sobre este asunto. No cabe duda de que él está muy enamorado de ella y la protege todo lo que puede de un entorno que es nuevo para ella.

Hace unos días, sin ir más lejos, demostraba públicamente el amor que siente hacia ella y publicaba en las redes sociales su primera foto con Clara en las redes sociales. El gesto podría parecer insignificante, pero ha supuesto toda una declaración de intenciones en la que ha dejado claro que cree firmemente en su relación. Con su primera foto en su perfil de Instagram ha dejado claro que va en serio con su actual pareja. Y como nunca llueve a gusto de todos, la instantánea encantó a algunos, pero a otros les resultó inevitable hacer comparaciones con la cantante: "Está mejor la Shakira, no mames, Piqué", escribía un usuario. Este es solo uno de los muchos comentarios en los que se mide su talento o su aspecto físico con la cantante. Algo que a la joven le resulta aún muy difícil de digerir.

Vídeo: Europa Press