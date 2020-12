Carlota Corredera y David Valldeperas han vuelto a hacer una escapada para disfrutar del ocio juntos, pese a que no han podido abandonar Madrid como querían

Pocos han sido los que han podido aprovechar el Puente de la Constitución para hacer las maletas y disfrutar de planes exclusivos visitando otras ciudades y enclaves de ensueño. Las restricciones contra el coronavirus se han vuelto a imponer por encima de estos deseos y quien ha podido disfrutar de unos días de descanso se han tenido que conformar con hacerlo en la ciudad en la que se encontraban, sea donde sea que su mente haya volado. Y es que durante estos días nadie puede abandonar su residencia habitual para visitar otros lugares, lo que ha obligado a Carlota Corredera y David Valldeperas ha emplazar sus planes en este puente en Madrid, dando ejemplo con su decisión.

Pese a que no hayan podido aprovechar estos días de asueto para visitar a sus seres queridos, esto no ha impedido que puedan compartir el puente juntos. Ya bastantes horas a la semana las pasan juntos, pero en un ambiente mucho menos relajado, dado que las tensiones que se viven en ‘Sálvame’ no dejan que disfruten de su buena compañía. Por eso la pareja de directores del programa estrella de Telecinco, que también hacen las veces de presentadores cuando tienen ocasión, han decidido compartir ocio por las calles de la capital y ver con qué cariño han decorado sus rincones para acoger la esperada, aunque atípica, Navidad.

“Un puente feliz”, escribía Carlota Corredera para acompañar a una imagen en la que aparece abrazada a su amigo y compañero, David Valldeperas. Aunque en estos momentos que el coronavirus se ha adueñado de nuestra rutina los abrazos y muestras de cariño no están bien vistos, lo cierto es que ambos se hacen tantas pruebas para comprobar que no han resultado contagiados del coronavirus que casi son de los pocos que se pueden permitir este placer. No están exentos de peligro, porque el Covid-19 siempre está al acecho y no entiende de clases sociales, pero tanto control y medidas de seguridad que respetan Carlota Corredera y David Valldeperas a diario pueden permitírsele esta relajación de las normas. Eso sí, siempre con la correspondiente mascarilla.

Un planazo para el puente de la Constitución

Carlota Corredera y David Valldeperas han decidido respetar las restricciones y no viajar fuera de Madrid durante estos días de puente. Eso sí, las limitaciones de tránsito no les han impedido acudir a la sierra de la capital, concretamente a San Lorenzo del Escorial, para saciar sus exigentes paladares con las mejores delicias gastronómicas de la zona. Lo hicieron en un restaurante tradicional en el que se cumplían todas las restricciones, donde pudieron disfrutar relajados de risas y confidencias más allá de los pasillos de Telecinco, tan indiscretos por otro lado.