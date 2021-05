El perfil de la madre de Alba Carrillo ha sido suspendido después de que la denunciaran por «incitar al odio» contra el malagueño y su mujer.

En ocasiones, gestionar las redes sociales sin control puede traer graves consecuencias. Es lo que le ha ocurrido a Lucía Pariente. La madre de Alba Carrillo llevaba días utilizando su cuenta de Twitter arremetiendo duramente contra Olga Moreno y Antonio David Flores.

No podemos olvidar que su hija es íntima amiga de Rocío Carrasco, de la que se ha convertido en una defensora a ultranza en los platós de televisión. “Rocío no está sola. No tendrá a su familia, pero no está sola. Tiene a mucha gente, dentro de los que me incluyo, que la arropamos y apoyamos”, ha sentenciado la colaboradora ante las cámaras. Pero Alba no es la única que rompe lanzas a favor de la hija de Rocío Jurado. También hace lo propio su progenitora, quien no ha dudado en lanzar mensajes contra el malagueño y su mujer a través de su perfil oficial.

Los descalificativos de la madre de Alba Carrillo a Antonio David y su mujer

Tuits tan polémicos como “Olga, cómplice de maltrato y humillación” o “Olga Moreno ha sido un cooperador necesario, cárcel para Antonio David y Olga” le han pasado factura a la que fuera militar del Ejército del Aire. Entre otras lindezas, ha soltado al universo online frases como: “Es una sinvergüenza, jamás ha querido a David y Rocío, los ha utilizado para joder a la madre. Es el tonto útil”. Todo ello no ha pasado por alto ante la estricta censura de Twitter, cuyo riguroso sistema de control ha puesto freno a sus comentarios.

De este modo, la cuenta de la red social de Lucía se encuentra “suspendida”. De momento, está cerrada a cal y canto, a la espera de que la empresa revise su caso. Y es que esta red social no se anda con chiquitas en lo que se refiere a lo que consideran una infracción de sus «reglas». Ellos mismos señalan que «con el fin de mantener un entorno seguro para los usuarios, nos reservamos el derecho de suspender las cuentas que incumplan» sus normativas.

Los usuarios denuncian el perfil de Lucía Pariente por «incitar al odio»

Entre los motivos frecuentes de la suspensión se incluyen los siguientes: el spam, los riesgos para la seguridad de una cuenta… o los tuits «o comportamientos abusivos». Así lo explican desde la plataforma digital: «Podemos suspender una cuenta si se denunció que incumple las reglas relativas al abuso. Cuando una cuenta presenta comportamientos abusivos, como el envío de amenazas o la suplantación de identidad de otras cuentas, podemos suspenderla temporalmente o, en algunos casos, de forma permanente».

Aún falta por ver si el cierre de la cuenta de Lucía Pariente obedece a una suspensión temporal o si, por el contrario, deciden echarle el candado de manera definitiva. Quienes ya han dado su veredicto sobre su conducta han sido numerosos usuarios, que la han criticado y han denunciado su perfil por “incitar al odio”.