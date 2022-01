Han sido las Navidades más complicadas y diferentes para Christian Gálvez. Desde que el pasado mes se anunciara su separación de Almudena Cid, son contadas las ocasiones en las que hemos visto públicamente al popular presentador, que se ha centrado en su trabajo en estos momentos personales tan delicados por los que está atravesando. Ahora, comienza el año reapareciendo con un semblante serio y cabizbajo. No está siendo fácil para el presentador superar esta ruptura, ya que él y Almudena mantenían una relación de más de 15 años juntos. La pareja formaban parte de la lista de parejas de famosos consolidadas, pero no han podido superar la crisis que les ha llevado a tomar la decisión más drástica.

Christian Gálvez continúa con sus tareas diarias y evita hablar de su estado anímico

El presentador ha reaparecido este miércoles en su nueva rutina diaria y lo hace con el rostro preocupado. Christian Gálvez se encuentra atravesando un momento delicado y se arropa en los suyos ante este instante que está pasando. De momento, él no ha querido contar nada sobre esta separación y se refugia en el trabajo y sus proyectos para tener la mente ocupada. Y es que después de más de 10 años casados, el presentador y la que fuera gimnasta olímpica decidieron poner punto y final a una historia de amor que parecía sólida, y de cuyo amor ambos han dado fe en numerosas ocasiones en sus respectivas redes sociales. Tomaron la decisión de separarse el pasado mes de noviembre y no han influido terceras personas.

Almudena Cid habló de cómo se encontraba tras su ruptura

La exgimnasta fue la primera en hablar de su historia de amor. Lo hizo a través de la entrevista concedida ha sido con motivo de su próxima obra de teatro bajo el nombre de ‘Una historia de amor’, que llega el próximo día 22 al Teatro Infanta Isabel de Madrid tras su paso por los Teatros del Canal. Habló de su experiencia como actriz y lo que le ha llevado también en su vida personal: «La experiencia que estoy teniendo con esta función es que a medida que tú vas cambiando, te ocurren cosas en tu vida personal, también cambia el personaje y aunque el texto sea el mismo, sale de lugares distintos dependiendo de dónde estás en cada momento».

Si bien es cierto que no quiso profundizar mucho sobre los detalles de su ruptura, sí que ha querido profundizar en el amor: «Es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente», habría dicho.