Tras su éxito en ‘Eurovisión 2022’, donde logró alzarse con una tercera posición gracias a su SloMo, Chanel Terrero está descansando e intentando hacerse a la idea de todo lo que ha vivido y lo que supone para su carrera musical. Y no lo hace sola. La artista ha puesto rumbo a Mallorca para disfrutar de unos días relajantes y a todo tren en la isla balear acompañada por su novio, el productor Bastian Iglesias. Aunque ella siempre se ha mostrado muy discreta en cuanto a su vida amorosa se refiere, y siendo consciente de que ahora los focos están puestos sobre ella, no ha dudado ni un momento en derrochar muestras de cariño hacia su novio.

Tras su éxito en Eurovisión, la artista cubano catalana se ha tomado unos días de descanso en la Isla junto a su pareja. https://t.co/ApjmV7Gsiv — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) May 24, 2022

Así fue el relajante día de la representante de Eurovisión y su pareja

Tal y como adelanta el medio balear ‘Última hora’, la pareja pasó este lunes el día en un beach club mallorquín donde apenas había gente y los que había eran todos de fuera. Después de pasar todo el fin de semana desconectada de las redes sociales, ya que es conocedora del vertiginoso salto a la fama que ha dado en las últimas semanas, Chanel Terrero disfrutó de ese día de descanso. Lo hizo tomando el sol, charlando con su pareja y degustando algunos platos en este local de la isla balear.

Aprovechando que pocos parecían conocerla y, en el caso de que lo hicieran, prefirieron no molestarla, la pareja disfrutó del buen tiempo de la isla balear. Además, no escatimaron en muestras de cariño y en algún que otro beso apasionado, demostrando así lo enamorados que están. Una tranquila jornada en un conocido local de Mallorca en el que, los asistentes, no se imaginaban que estaban compartiendo tiempo y espacio con la representante de ‘Eurovisión 2022’ que ha hecho enloquecer a todos los españoles y le ha devuelto la ilusión con el festival de música. Pero, ¿qué sabemos de Bastian Iglesias?

Bastian Iglesias, la persona que ha logrado robarle el corazón a Chanel

Según el mencionado diario mallorquín, Iglesias es un madrileño nacido en Coslada y un artista polifacético que canta, baila, es actor, disjokey, productor musical… y creador, junto a la actriz Berta Váquez, del dúo de electrónica Museum. En una entrevista para Woman Madame Figaro, que hizo junto a la actriz para presentar el proyecto de música electrónica que ambos comparten, el productor musical reveló algunos datos sobre él mismo. Antes de dedicarse a la música, Iglesias indicó que había trabajado descargando camiones. También reveló que entrenaba en casa y que la última vez que se había enamorado había sido hace dos años atrás. En el mundo del artisteo, se le conoce con el apellido artístico Afkarte y usa el alias ‘Afkar’.