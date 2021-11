Han sido semanas convulsas para Chabeli Navarro. Desde que SEMANA sacara en exclusiva la relación especial entre Bertín Osborne y ella, se ha visto en el ojo del huracán. Sin embargo, durante este tiempo no ha hablado sobre las imágenes que este medio publicó y en el que ambos aparecían juntos en el coche del artista. Hasta ahora. La sevillana, que también ha mantenido relación con otros rostros conocidos, ha roto su silencio y ha hablado de cómo se encuentra de verse en el foco mediático y ha contado su relación con el cantante de rancheras. No te pierdas el siguiente vídeo, en el que habla, por primera vez, largo y tendido. ¡Corre y dale al play!

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, la sevillana asegura que esta situación le está superando y le está generando ataques de ansiedad. El hecho de que su vida se haya visto en el foco mediático, al igual que sus anteriores relaciones sentimentales hayan salido a la luz, le ha provocado diferentes ataques de ansiedad. Así mismo lo ha revelado ella: «El sábado tuve un ataque de ansiedad y tuve que ir al hospital, esto me está superando entonces yo necesito tranquilidad y relax y ya está. Así que nada, gracias de verdad», ha dicho con el semblante serio debido a la situación actual que está viviendo.

Sin embargo, no quiere dejar las cosas quietas. Por este motivo, ha puesto todo en manos de sus abogados: «Está todo en manos de abogados, no obstante lo que puedo decir que él es un hombre muy encantador, es lo que me ha dicho a mí». A pesar de que no está siendo una situación fácil, también tiene bonitas palabras para el cantante de rancheras, que hace unos días también habló él de su relación con ella. Puedes ver las declaraciones completas en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia. ¡Corre y dale al play!

Bertín Osborne también ha hablado de su relación con ella

Poco a poco Bertín Osborne va reculando de sus primeras declaraciones, en las que abiertamente desmentía la información de SEMANA que detallaba cómo durante los últimos cinco meses el cantante y la joven llevaban viéndose y manteniendo encuentros y citas personales en restaurantes y en su finca de Sevilla. Lo que en un primer momento fue un “es una vergüenza” y “la conozco de un día, de un solo día y nunca más he vuelto a verla”, pasó a decir que la conocía de dos días. Pero no solo eso, según van pasando los días y se van conociendo más detalles, el cantante va recuperando la memoria e incluso niega tajante que haya desmentido la noticia. “Yo no he negado nada porque a la chica la conocí hace unos cuantos meses. La he visto varias veces. Es una niña encantadora…” le ha confirmado el propio Bertín a Nuria Roca.