Simon Cowell, jurado de grandes programas como ‘Factor X’, ha sido hospitalizado y operado después de un accidente en su bicicleta.

Las redes sociales se han llenado este lunes de mensajes de apoyo hacia Simon Cowell. El creador y productor de ‘Factor X’ y ‘Got Talent‘ ha sido ingresado en un hospital de Estados Unidos, concretamente de California, tras sufrir un accidente de bicicleta por el que ha tenido que someterse a una operación de más de seis horas. ¿El motivo? Se ha roto parte de la espalda, según él mismo ha revelado en su cuenta de Twitter.

Ver esta publicación en Instagram @TheXFactor #JudgesHouses Una publicación compartida de @ simoncowell el 1 Oct, 2016 a las 11:38 PDT

«Un buen consejo… si compras una bicicleta eléctrica, lee el manual de instrucciones antes de montarla por primera vez. Me he roto parte de la espalda. Gracias a todos por vuestros amables mensajes», ha escrito en su perfil. Hablaba con su característico humor, advirtiendo a todo aquel que le estuviera leyendo sobre los peligros de este vehículo que, en su caso, le había costado un gran problema por el que ha hecho saltar las alarmas.

No obstante, sus palabras tranquilizaban, en cierto modo, a sus seguidores, pues era él mismo quien anunciaba lo que había pasado. Tras estas declaraciones Simon Cowell agradecía al personal sanitario el trato que le han dado desde que llegó al centro hospitalario, no obstante, se desconoce todos los detalles de su evolución después de su larga intervención. «Algunas de las personas más agradables que he conocido. Mantente a salvo de todo», dijo. Simon es consciente de que sus redes ejercen como altavoz, por lo qu sabía que tarde o temprano ese agradecimiento acabaría llegando a los oídos del equipo médico que le atendió en este duro trance.

Todo sucedió este fin de semana y, de hecho, parte de su entorno se ha confesado sobre cómo tuvo lugar el accidente. «Aterrizó de espaldas cuando se cayó de la bicicleta», han dicho en la revista ‘People‘. Tras este dato lo que sí se ha desvelado es que ya se recupera en casa y que verá los directos de ‘America’s Got Talent‘ desde su residencia, lo que deja claro que «tuvo suerte», a pesar de lo sucedido. Así lo ha comentado su círculo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @simoncowell el 16 Abr, 2016 a las 8:57 PDT

Lo que sí se sabe es que sufre fuertes dolores después de que le hayan tenido que colocar algunas prótesis metálicas en su espalda tras este percance que vivió junto a sus hijos, los cuales salieron con él a pasear con su bicicleta. Siente un gran pasión por este deporte desde que iniciara una dieta con la que incluso llegó a perder casi 30 kilos, lo que le hizo cambiar de aspecto y llevar una vida mucho más sana. Su pareja, Lauren Silverman, ha permanecido a su lado en todo este entuerto que ha pillado desprevenido a todo su círculo.

Si bien en el espacio en el que él ocupa un peso pesado tuvo que adaptarse a los tiempos de coronavirus y suspender las grabaciones, ahora dejan de contar durante un tiempo indeterminado con Simon Cowell. El protagonismo se cede a sus otras compañeras, Howie Mandel, Heidi Klum y Sofia Vergara, quien en esta ocasión acapararan todas las miradas en los directos de este exitoso espacio televisivo que ahora no cuenta con la presencia de Simon.

Algunas de sus compañeras le han hecho llegar sus ánimos después de este varapalo. Le añoran y, por ello, le han querido desear una pronta recuperación a través de las redes sociales. «Extrañamos a nuestro jefe, vuelve rápido» o “Deseándote una rápida recuperación» son solo algunos de los mensajes que parte del equipo le han hecho llegar a través de sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @simoncowell el 14 May, 2016 a las 9:30 PDT

Su otro accidente sonado

No es la primera vez que Cowell sufre un accidente, aunque por supuesto no de este calibre. Hace aproximadamente tres años el presentador se cayó por las escaleras de su residencia londinense y este percance provocó que terminara con un brazo dañado. Afortunadamente no resultó grave y después de que una ambulancia se trasladara a su vivienda todo quedó en un susto y él con un cabestrillo.