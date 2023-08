La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía dejaba a todos en 'shock' hace apenas unas semanas. Era una de las parejas más queridas y más sólidas del panorama rosa patrio y también internacional. Llevaban tres años juntos y con planes de casarse próximamente. Ella lucía orgullosa su anillo de diamantes que él le había regalado y hablaba de los vestidos de novia que ya tenía 'fichados'. No pudo ser. Ambos confirmaban la noticia de su separación en sus respetivos Instagram con sendos comunicados que, valga decir, no zanjaban del todo los rumores sobre una posible infidelidad por parte del portorriqueño. Este jueves, el reguetonero ha publicado por sorpresa una canción en la que se despacha bien a gusto sobre las razones que habrían llevado a la pareja a romper su compromiso.

Rauw Alejandro: "Esto fue algo más que no está en mi poder", canta con un tono de voz melancólico y afligido"

El nombre del tema es 'Hayami Hana', una expresión del japonés que, en castellano, significa 'Mujer bella', flor o felicidad. Es bien conocido que Rosalía es una fanática de la cultura nipona. Su expareja no ha olvidado este detalle para titular esta canción que le dedica por entero a ella. "Otra vez me vuelvo a quedar sin ti, diablo, nena, te voy a extrañar", asegura, dejando entrever que esta no es la primera que vez que habrían terminado.

En la letra, este se vuelve a reafirmar en que nunca cometió una infidelidad durante su relación. "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi 'cel' (teléfono móvil). Esto fue algo más que no está en mi poder", canta con un tono de voz melancólico y afligido.

Noticia en desarrollo*