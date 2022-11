La familia de Nick Carter todavía no se puede creer lo sucedido. Es el segundo hermano del cantante que muere en circunstancias similares y es que el fallecimiento de Aroon Carter no es el único que se ha producido en su círculo. Fue hace 11 años cuando Leslie, su otra hermana, falleció a causa de una sobredosis y ahora Aroon, quien tenía problemas mentales y adicciones, ha sido encontrado ahogado en una bañera. Días después de su pérdida, han salido a la luz las primeras imágenes de su pareja y madre de su único hijo, quien estaba completamente rota y necesitaba de ayuda para digerir lo sucedido. Ella es Melanie Martin se convirtió en madre junto al artista hace 11 meses, un bebé llamado Prince que ahora se queda huérfano tras la muerte de su padre.

Le acompañaron hasta la casa de Aaron personas de confianza a las que ella se agarraba para poco después subirse a un coche de la policía. No podía imaginarse que ahora debía aprender a vivir sin su novio, a quien acababa de perder de manera repentina. Pocos conocen cómo estaba la relación, aunque hay quien asegura que estaban prometidos y más enamorados que nunca, un noviazgo lleno de altibajos al que ahora se ha puesto fin con su trágica muerte. Aunque ella todavía no se ha pronunciado acerca de lo sucedido, lo cierto es que publicó un vídeo en Tik Tok en el que aparecía llorando mientras conducía. Solo dos segundos bastaban para ver que estaba desbordada, aunque no todo el mundo entiende que haya publicado un vídeo tan íntimo en la red social.

Quien también se ha pronunciado acerca de la noticia de la repentina muerte de Aaron es Nick. El cantante de los Backstreet boys ha escrito una sentida carta donde se confiesa y explica cómo se encuentra días después de enterarse de su fallecimiento a los 34 años. “Mi corazón está roto”, comienza diciendo. «Mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que algún día quisiera recorrer un camino saludable y encontrar la ayuda que tanto necesitaba… A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son el verdadero villano aquí. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca encontrarías aquí en la tierra… Te quiero hermanito», dice Nick en una misiva que ya tiene miles de reacciones.