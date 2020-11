El actor Michael B. Jordan ha sido elegido el hombre más sexy del mundo por ‘People’, no solo por su evidente atractivo físico, también por otros asuntos que detallamos a continuación. Eso sí, no te pierdas el vídeo, que su cuerpo no tiene desperdicio alguno

La revista estadounidense ‘People’ ha vuelto a elegir al hombre más sexy del mundo. Ese hombre que roba suspiros y rompe corazones con tan solo una mirada y que este año 2020 ha recaído en los fornidos músculos del afamado actor Michael B. Jordan, que toma el relevo del elegido el año pasado John Legend. Con ello, el actor de 33 años y con una meteórica carrera en Hollywood se ha situado no solo en lo más alto de los hombres más atractivos del mundo, sino también en la última portada de la revista. ‘People’ no solo elige al hombre más sexy, este año Michael B. Jordan, al ver los evidentes atributos físicos del protagonista. No solo se fija en que su rostro sea casi angelical o que su cuerpo esté perfectamente moldeado al detalle en el gimnasio, como si el mismísimo Miguel Ángel hubiese cogido de nuevo su cincel. También reparan en otros detalles relevantes, como son el historial profesional o los méritos personales del candidato. Y es que se ha tenido en cuenta su atractivo físico, su meteórica carrera que parece no haber tocado techo y su compromiso personal con obras sociales y movimientos como el Black Lives Matter. Michael B. Jordan ha agradecido esta distinción a través de sus redes sociales y es que no siempre se es elegido el hombre más sexy del mundo. Es por ello que se declara “orgulloso de la distinción. Es un buen sentimiento”. De hecho, asegura entre bromas que sus amigos siempre le decían: “Mike, esta es la única cosa que probablemente no vas a conseguir”. Al final hasta este triunfo es suyo y parece sentarle especialmente bien, porque, como él mismo dice “es un buen club del que formar parte”. En el vídeo que acompañan estas líneas de demuestra, al menos en la faceta física, por qué Michael B. Jordan es considerado el hombre más sexy del mundo. ¡Dale al play!