Un nuevo bebé está en camino en el clan Kardashian. Kylie Jenner espera su segundo hijo junto al rapero estadounidense Travis Scott. Una noticia que ha confirmado la revista ‘People’ a través de fuentes cercanas a la pareja. La hermana pequeña de Kim Kardashiam, de 24 años, ya es madre de una niña, Stormi, de 3 años.

En los últimos tiempos han sido muchas las ocasiones en las que empresaria y modelo ha manifestado sus deseos de aumentar la familia. Ya lo hizo en 2019 cuando le confesó a un seguidor que no podía «esperar para dar la bienvenida a más bebés». Más tarde hablaría del tema largo y tendido durante una emisión en YouTube donde afirmó que «con seguridad se veía teniendo cuatro hijos. Quiero muchos más. De hecho, pienso en ello todos los días, pero todavía no sé cuándo. No estoy planeando, no tengo tiempo para que eso suceda. No puedes, casi no querer más. Sin embargo, ser padre es estresante y es difícil hacer lo correcto en todo momento «.

En las numerosas entrevistas en las que ha hablado de la maternidad, Kylie siempre ha manifestado su deseo de ser madre de familia numerosa. También que está muy involucrada en la educación de su pequeña. «Leo libros, sigo muchas cuentas sobre el tema en redes sociales. Estoy tratando de aprender la mejor manera de criar a mis hijos. Pero creo que cada niño es diferente, así que tienes que hacer lo que creas que es mejor para ellos».

Una segunda oportunidad

Finalmente la pareja han tomado la decisión de aumentar la familia tras su reciente reconciliación que se produjo hace tan solo unas semanas. La relación de Kylie Jenner y Travis Scott ha sufrido importantes altibajos. En octubre de 2019 tomaban caminos separados después de dos años de romance. Desde entonces han hecho gala de una excelente relación por el bien de su hija. «Amamos a Stormi y queremos lo mejor para ella», aseguraba la socialité durante una entrevista con la edición estadounidense de ‘Harper’s Bazaar’. «Somos como los mejores amigos. Nos mantenemos conectados y coordinados», añadía.

La pareja ha decidido darse una nueva oportunidad cuando el portal ‘TMZ’ publicó recientemente que habían optado por una relación más liberal en la que podían verse con terceras personas. Ahora, nos sorprenden con la noticia de este nuevo embarazo. Cabe recordar que su primer embarazo la empresaria lo vivió de forma muy íntima, intentando evitar en la medida de lo posible los compromisos públicos. Por el momento, ni Kylie Jenner ni Travis Scott han confirmado la noticia. Sin embargo, Caitlyn Jenner sí que ha reconocido hace tan solo unos días que acababa de enterarse de que iba a tener otro nieto.