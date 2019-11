Katie Holmes habla de ser madre a los 27: «Suri y yo crecimos juntas»

A los 27 años, la vida de Katie Holmes dio un giro de 180 grados cuando nació su hija Suri, fruto de la relación con Tom Cruise. La actriz de ‘Dawson Crece’ ha ofrecido una entrevista a la edición británica de ‘Elle’ donde ha hablado de su papel más importante, el de madre, y la estrecha relación que mantiene con su pequeña.

Katie Holmes, ex de Tom Cruise, rompe su silencio: «No me arrepiento de nada»

A sus 40 años, la actriz ha reconocido que la maternidad llamó a su puerta siendo muy joven: «Soy feliz de haberla tenido a mis 27 años, siento que crecimos juntas». También ha reconocido que ha sido bueno para ambas que sus edades hayan encajado: «Cada edad que ha tenido mi hija y mi edad en ese momento han supuesto una buena combinación. Crecimos juntos», añadía.

La intérprete se ha manifestado sobre cómo le ha afectado cumplir 40 años. «Es interesante que esté a punto de cumplir 41 años, porque cuando eres joven piensas: ‘¡Nunca voy a tener 40!’, pero un día llega, y te das cuenta de que estás bien, porque continúas haciendo las cosas que siempre quisiste hacer».

Actualmente está soltera, tras su ruptura con el actor Jamie Foxx y está centrada por completo en su carrera profesional. «Dirigí mi primera película, All We Had , hace un par de años y estoy trabajando en mi segunda película, así que estoy deseosa de continuar». Añadía que su profesión le hace feliz y se emociona al pensar en todo lo que está por llegar.

En la era de las redes sociales, Katie Holmes reconoce que no es una usuaria activa y que cuando lo hace tiene que ver con el trabajo. Prefiere dedicar su tiempo a otras cosas como «ver una vieja película, leer un buen libro o pasar tiempo con amigos y familiares».