Las guerrillas constantes entre Kanye West y su exmujer Kim Kardashian no cesan. Hace tan solo unos pocos días saltó la noticia de que el rapero había agredido a un fan que le pidió un autógrafo, argumentando que está pasando por un mal momento tras su divorcio con la celebrity.

La última polémica de West se dio el pasado sábado, cuando era el cuarto cumpleaños de su hija Chicago. Kim Kardashian decidió celebrar una fiesta para su hija, a la que Kanye ‘Ye’ West no estaba invitado (algunos dicen que esto fue, sobre todo, por la presencia de Pete Davidson, nueva pareja de Kim). Sin embargo, el cantante consiguió personarse en el cumpleaños de su hija, y es que dentro de la familia Kardashian, West continúa teniendo aliados.

Al parecer, el rapero contactó con Kylie Jenner y su pareja Travis Scott, quienes le proporcionaron la dirección y la hora de la fiesta. No son rumores: de hecho, el propio Kanye lo posteó en una story de Instagram. «Estoy muy contento. Ahora mismo vuelvo de la fiesta de Chi y me gustaría dar las gracias a Travis Scott por enviarme la dirección y la hora, y asegurarse de que podía pasar tiempo con mi hija y con el resto de la familia», aclaraba el cantante de «Good Life». Después añadió que Kylie Jenner le dejó entrar a la fiesta después de que los de seguridad lo pararan y le impidieran entrar.

Estas declaraciones no sentaron demasiado bien a Kim Kardashian, quien al parecer está muy enfadada con el rapero.

Kanye West, por su parte, ha decidido celebrar otra fiesta de cumpleaños para su hija en su residencia de Los Ángeles. De este modo, parece que la expareja ha entrado en un rifirrafe por ver quién hace más feliz a Chicago, siendo la pequeña la primera víctima directa de la guerrilla que traen sus padres.

No es la primera trifulca por los hijos

Parece que a pesar de que ambos han rehecho sus vidas (Kim con el cómico Pete Davidson y Kanye con la actriz Julia Fox), las rencillas no llegan a su fin, y, como casi siempre en estos casos, quienes más sufren son los hijos.

En una entrevista con Jason Lee, West recordó que tuvo problemas con el equipo de seguridad de su exmujer cuando fue a recoger a sus hijos a la salida del colegio. Además, los de seguridad tampoco le permitían entrar a su casa con una de sus hijas.

Ante estas declaraciones, Kim se vio obligada a puntualizar que, si bien es cierto que los de seguridad no le dejaron entrar en casa, sí que le permitieron ver a sus hijos, recogerlos y dejarlos en el colegio.

West, para poder ver más a menudo a sus hijos, se ha comprado una casa que está justo al lado de la casa en la que vive su exmujer.

Cuatro hijos en común

La historia de amor entre Kim Kardashian y Kanye West tuvo como fruto cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Psalm.

La pareja confirmó su relación en junio de 2012, aunque eran amigos desde antes y los sentimientos florecieron tiempo atrás. Tal y como dejaban ver en la séptima temporada del reality Keeping up with the Kardashians, su amor era incondicional, hasta tal punto que se casaron en mayo de 2014. No obstante a pesar de todos los momentos vividos, del amor que sintieron y de los cuatro hijos que comparten, la relación acabó en divorcio cuando Kim firmó los papeles en febrero de 2021.

Nuevas relaciones

En enero de 2019, Kim Kardashian (y, por cierto, también Kanye West) conoció al cómico Pete Davidson en la fiesta de cumpleaños de Kid Cudi. Sin embargo, los rumores de que mantenían una relación no surgieron hasta que, en octubre de 2021, ambos protagonizaron una escena con beso incluido en Saturday Night Live. Desde entonces no han dudado en difundir su amor, apareciendo en todo tipo de situaciones juntos.

Ye, tras haber pasado por varias relaciones en su reciente soltería, ahora parece haber encontrado una nueva ilusión: la actriz Julia Fox. Eso sí, el cantante no para de repetir en varias entrevistas que hará todo lo que pueda por recuperar a su exmujer, y no tiene reparo en mostrar su incomodidad y enfado ante las imágenes de esta con su nueva pareja.

Ahora, con vidas separadas y nuevas parejas, la expareja protagoniza todo tipo de polémicas día sí y día también.