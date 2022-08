Por fin podemos ver la foto que tanto deseábamos ver. Cuatro días después de celebrar su boda con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha compartido la primera foto de su espectacular vestido de novia. Un espectacular diseño de alta costura de Ralph Lauren del que se había filtrado a través de las redes, pero que ahora se puede apreciar con más detalle. Su traje, con volantes en la parte inferior y larga cola, iba acompañado de un velo. Este velo cubre por completo el rostro de la cantante en la foto que ha subido a su perfil de Instagram. «Un primer vistazo de mis looks de boda en OnTheJLo.com», escribe. La foto refleja cómo la artista lució un vestidazo de cuello alto decorado con plumas y eligió como joyas unos pendientes de oro blanco y perlas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han casado ya dos veces. Primero se dieron el ‘sí, quiero’ por sorpresa en la popular ‘A Little White Wedding Chapel’ de Las Vegas, hace un mes y medio. El pasado 20 de agosto volvían a jurarse amor eterno, esta vez en Georgia y rodeados por sus seres queridos. 20 años después de su primer romance, en 2002, y tras romper su compromiso en el año 2004, la cantante y el actor han demostrado que segundas oportunidades pueden ser buenas. Tras dos décadas cada uno por su lado, sus destinos volvieron a cruzarse el año pasado. Desde entonces se han vuelto a inseparables. Y esta vez no han querido dejar pasar la boda que antaño decidieron no celebrar en el último momento.

Ambas estrellas del celuloide y de la música se dieron el «sí, quiero» en una impresionante ceremonia celebrada en la finca que tiene el actor en Hampton Island, Georgia, y que tiene a la venta por cerca de 9 millones de dólares. Tal y como se aprecia en las imágenes tomadas desde helicóptero por medios estadounidenses, la pareja se fundió en un romántico beso en el exterior de la mansión. Al igual que los novios (Affleck llevaba un esmoquin blanco con pajarita y pantalones negros), todos los invitados iban vestidos de blanco.

La intérprete y el actor, sonrientes e intercambiando gestos de complicidad, se dirigieron al interior de la residencia caminando sobre una alfombra blanca. Ambos iban seguidos de sus hijos, que encabezaron el cortejo nupcial. Los mellizos Emme y Max, hijos de Jennifer y Marc Anthony, junto a Violet, Seraphina y Samuel, los hijos que Ben tuvo en su anterior matrimonio con la actriz Jennifer Garner, tuvieron un papel destacado en la ceremonia. Al terminar el enlace sorprendieron a todos los asistentes con un espectáculo de fuegos artificiales que se pudo vislumbrar desde el lago que hay en la propiedad.

En la finca de 87 acres de terreno a las afueras de Savannah coincidieron numerosos rostros conocidos. Entre ellos, Matt Damon, amigo íntimo de Affleck, y su esposa Luciana Barroso; el director Kevin Smith y su mujer Jennifer Schwalbach; el actor Jason Mewes, protagonista de Jay y Bob el silencioso, junto a su mujer Jordan Monsanto; o el mánager de artistas Patrick Whitesell, junto a su esposa la modelo y actriz Pia Miller.