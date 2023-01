Conmoción en Hollywood tras la repentina muerte de Lisa Marie Presley. La hija de Elvis Presley fallecía el pasado 13 de enero, unos días después de verla en los Globos de Oro, a los 54 años después de que sufriera un paro cardíaco. En las últimas horas está saliendo a la luz las verdaderas causas de su muerte.

Según ha revelado ‘Page Six’, la familia de Lisa Marie Presley firmó una orden de no reanimación antes de que la cantante falleciera tras sufrir una segunda parada cardiaca en el hospital. Tal y como explica el medio citado anteriormente, la hija de Elvis Presley había sido declarada en estado de muerte cerebral tras ser trasladada de urgencia al hospital el pasado jueves, algo que provocó que los médicos le indujeran un coma. Ante este estado crítico, la familia de la fallecida decidió firmar la orden en caso de que sufriera otro paro cardiaco.

Lisa Marie fue encontrada inconsciente en su casa de California por su ama de llaves el pasado jueves por la mañana. Su primer exmarido, Daniel Keough, que vivía con ella, la intentó reanimar hasta que llegaron los paramédicos. Después de que los paramédicos consiguieran reanimarla tras administrarle epinefrina, la hija de Elvis Presley «sufrió múltiples paradas» mientras se encontraba en el hospital. Horas más tarde, era su madre, Priscilla Presley, quien confirmaba que había fallecido. «Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido», aseguraba en un comunicado. «Estoy eternamente agradecida por el tiempo que tuve la suerte de estar cerca de su brillante luz y siempre apreciaré todos los momentos que compartimos. Su calidez, su amor y su autenticidad siempre se recordará», proseguía.

El pasado viernes, un representante de la familia confirmó que sería enterrada junto a su padre, Elvis Presley, y su hijo Benjamin, quien se quitó la vida en 2020 con 27 años, en Graceland. En concreto, será en el jardín llamado Meditation Garde, abierto al público desde hace años. Le sobreviven su madre y sus tres hijas, Riley (33) y las gemelas Finley y Harper (14), quienes heredarán su propiedad de Tennessee. La famosa casa del cantante tiene un valor de entre 400 y 500 millones de dólares, según ‘Rolling Stone’.

Hace apenas unos días pudimos verla durante la gala de los premios Globos de Oro, que se celebraron esta misma semana y a la que asistieron numerosos rostros conocidos de la gran pantalla. Hasta el hotel Beverly Hilton acudió junto a su madre, con la que se fotografió. Ahora llama la atención que apenas unos días después de asistir a este evento fallecía en su casa a causa de un paro cardíaco.

El conmovedor mensaje de Lisa Marie Presley sobre el dolor antes de su muerte

El pasado mes de agosto, Lisa Marie Presley se abría en canal a través de una carta publicada en ‘People’ donde explicaba lo que suponía el dolor de una pérdida y su posterior duelo. La cantante tuvo que sacar fuerzas para estar junto a sus hijas tras la muerte de su hijo Ben. «La pena no para o se va de ninguna forma, un año, o años después de una pérdida. La pena es algo que tendrás que llevar por el resto de tu vida, a pesar de lo que nos quieran dar a entender. No lo superas, no pasas página. La pena es increíblemente solitaria», llegó a decir.