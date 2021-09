Dolores Aveiro “recomienda” a Cristiano Ronaldo que no se case con Georgina Rodríguez: “Solo quiere dinero”

La relación de Georgina Rodríguez con la familia de Cristiano Ronaldo es buena, aunque no siempre ha brillado demasiado. En ocasiones, las desavenencias y supuestas rivalidades entre la modelo y su suegra, Dolores Aveiro, ha dado el salto a los titulares, subrayándose que entre ambas no existe una buena relación, pero que hacen lo imposible por evitar que el futbolista luso sufra por esta circunstancia y es que, si algo las une, ese es el amor que sienten hacia él. Sin embargo, hay un punto en el que parece que ambas mujeres no llegan a un acuerdo, aunque presumiblemente la madre del jugador tengas las de perder y es que ella se opone a que su hijo contraiga matrimonio con Georgina Rodríguez y la motivación a este impedimento descansaría en un presunto interés económico.

En numerosas ocasiones se ha puesto de relieve la rivalidad entre Dolores Aveiro y Georgina Rodríguez, a quien considera culpable de que ya no pueda disfrutar tanto de su hijo. Una disputa muy habitual entre suegras y nueras que, en su caso, parece no llegar a mayores, pero que dificulta su buena relación. Pero quizá esta tensa calma pueda estallar cuando la modelo conozca que su suegra está tratando por todos los medios que su hijo no le pida matrimonio o no intercambien alianzas jurándose amor eterno. Prefiere que sigan así, queriéndose y disfrutando de tiempo de calidad juntos, pero sin papeles de por medio que ponga restricciones a la fortuna multimillonaria de Cristiano Ronaldo.

En el primer adelanto que se ha publicado del documental que Netflix prepara sobre la vida de Georgina Rodríguez ha mostrado las primeras pinceladas sobre cómo es su vida junto a Cristiano Ronaldo. También se realiza la importante pregunta sobre si en sus planes de futuro próximo está intercambiar alianzas con su pareja, a lo que ella responde con contundencia: “No depende de mí, ojalá”. Unas declaraciones que ya han dado mucho que hablar en las redes sociales y en las que se evidencia el deseo de ella de vestir de blanco y llegar al altar, pero que hay impedimentos que le dificultan este paso. Y, según un amigo del propio jugador portugués, la culpable de estas trabas a la boda es precisamente Dolores Aveiro. Esta persona supuestamente cercana a la estrella del balón asegura que la madre “recomienda a Cristiano Ronaldo que no se case con su actual pareja, porque piensa que lo único que quiere esa mujer es aprovecharse económicamente de la situación”, sentencia.

Al parecer, el sentimiento de Dolores Aveiro es compartida con sus otros hijos, Katia, Hugo y Elma, quienes también sienten que poco a poco es más complicado coincidir con Cristiano Ronaldo y consideran que está siendo absorbido por Georgina Rodríguez. Quizá desatienden al importante hecho de que con ella ha formado una familia numerosa, que quieren disfrutar de tiempo de calidad juntos y seguir paso a paso el crecimiento de sus vástagos, motivo por el cual ha tenido que restar horas a su otra familia, que está en Portugal, a cientos de kilómetros de su nueva vida, establecida en Manchester, Reino Unido.