Mientras que sucedía la riña entre las hermanas, era Kylie Jenner quien inmortalizaba el momento y cazaba a la artista española interviniendo para separarlas. Tras darse cuenta, ambas no paraban de reírse de la situación y proseguían disfrutando de la fiesta. De la misma forma, no es la primera vez que vemos a la interprete de «Malamente» en una fiesta que preparan las protagonistas de «Keeping Up With the Kardashian».

La relación de Rosalía con las Kardashian comenzó gracias a una publicación de Kylie en la que mostraba que estaba escuchando una de las canciones de la catalana. Desde entonces, ambas entablaron conversación y se han convertido en uña y carne. Tanto es así que tan solo tenemos que echar un vistazo a todas sus respectivas sociales y podemos ver cómo se ponen comentarios cariñosos en los que dejan claro la buena amistad que tiene.