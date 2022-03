Will Smith ha conseguido que los Premios Oscar 2022 sean de los más seguidos y comentados de la historia moderna y no precisamente por el hecho de llevarse la estatuilla a Mejor Actor Protagonista por la película ‘El método Williams’, sino más bien por el bofetón que le propinó al presentador de la ceremonia, Chris Rock, por una broma pesada sobre su mujer, Jada Pinkett Smith, poniendo el foco de atención al problema de alopecia que sufre y que tanto daño le ha provocado. Todo el mundo, todo el planeta, habla de este bofetón, convirtiéndolo en un fenómeno viral y mediático que ha devuelto a los Premios Oscar a la actualidad, después de años pasando desapercibido y perdiendo el brillo en una gala que cada vez sigue menos gente en directo, al entenderse como aburrida y tediosa. Will Smith le ha puesto algo de acción a la ceremonia, aunque en peligro esté la estatuilla que se llevó a casa. Y de fiesta.

Vídeo: Twitter

Y es que antes de irse a casa con su premio Oscar en sus manos, Will Smith quiso festejar como se merece su primer galardón tras años siendo ignorado por la Academia, pese a sus dos nominaciones previas. Parece que al actor se le pasó muy rápido el cabreo que se llevó al ver cómo el trastorno autoinmune de alopecia que padece su mujer y que tanto le acomplejó en su momento se haya convertido en motivo de chanza para el conductor de los Premios Oscar. Así al menos se desprende al ver cómo bailó con su estatuilla en la mano durante la fiesta póstuma que organizaba la revista Vanity Fair y en la que se dieron cita muchos rostros conocidos de Hollywood tras dar por finalizada la velada de los Oscar.

La noche de Will Smith estuvo cargada de emociones. Nerviosismo por llevarse el premio, enfado al ver los insultos a su mujer, ira al subir al escenario y abofetear a Chris Rock, alegría por recibir el Oscar, vergüenza al tener que dar explicaciones en público y, finalmente, euforia en la fiesta a la que acudió a olvidarse de sus problemas y a celebrar que al final se ha hecho con una preciada estatuilla. Lo hizo al son de su canción ‘Miami’, publicada en 1997, la cual rapeó y bailó para el deleite de los asistentes. Un momentazo grabado en vídeo y que nos cuela en una de estas exclusivas fiestas tras la gala de los Oscar, permitiéndonos ver, aunque sea solo unos segundos, qué se cuece en su interior. ¡Vea el vídeo de su baile más arriba y, si aún no has visto el momento del bofetón, aún puedes verlo más abajo!

Vídeo: Twitter

Te interesará saber...