Britney Spears está recuperando su felicidad poco a poco.

La estrella del pop ha vuelto a su estudio de baile y confirmó que está trabajando en un nuevo proyecto. Este proyecto sería el primero en cinco años, pero también el primero tras haber sido librada de su tutela.

Spears compartió un vídeo en Instagram en el que aparecía bailando una canción de su álbum de 2007 Blackout. La canción en cuestión era «Get Naked (I Got a Plan)», que significa «Desnúdate (Tengo un plan)». La cantante le hacía honor a la canción vistiendo tan solo un bikini rojo con tiras finas y unos tacones negros.

«Esto son 13 segundos de mí con tacones, antes de que me tiñera el pelo de morado… ¡¡¡Esto no es más que una prueba de lo que está por venir!!! ¡¡¡Mi canción ‘Get Naked’!!! ¡¡¡¡¡Espero que estéis teniendo un buen día!!!!! Posdata: ¡¡¡no me he arreglado el pelo ni me he maquillado!!! ¡¡¡¡Solo estoy pasando el rato con mis colegas!!!!», escribió Britney en la descripción de la publicación, poniendo también muchos emoticonos que acompañaban al texto.

La cantante consiguió transmitir su efusividad y su felicidad a sus seguidores y a otras celebridades, y la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo que alababan el cambio radical que está demostrando la cantante de «One more time».

«¡¡¡Mucho calor!!!», escribió Paris Hilton, que es amiga íntima suya.

«¡Sigue así Brit!», puso Heidi Montag, actriz conocida por su papel en The Hills.

«Dale a me gusta a este comentario si quieres un Blackout 2«, escribió una página de fans de Instagram.

Glory, su último álbum

La última vez que Britney Spears publicó un disco de estudio fue en el año 2016, cuando lanzó su álbum Glory. En 2019 hizo un parón que había durado hasta día de hoy.

Durante su tiempo alejada de los escenarios y de la vertiginosa vida pública que llevaba, Britney contrató a un abogado que ella misma eligió desde que comenzó la tutela abusiva por parte de su padre en el año 2008. Gracias al exfiscal federal Mathew Rosengart, la ganadora del Grammy pudo acabar con aquella custodia que tantas limitaciones le imponía y que tantas libertades le quitaba.

Desde entonces, la cantante puede controlar sus propios asuntos personales, así como sus asuntos médicos y financieros, algo que no podía hacer desde hacía 13 años.

La estrella adolescente ha encontrado por fin la libertad, y la está aprovechando al máximo, intentando compensar todos esos años de cautiverio en los que su padre, Jamie Spears, la tuvo alejada de todos sus derechos.

Más ilusionada que nunca

Fuentes cercanas a la cantante han confirmado que Britney tiene muchas ganas de hacer música y de actuar de nuevo. «Nunca ha sido su intención alejarse por completo de la música. Había muchos rumores de que se retiraba por completo, pero eran palabras que se habían puesto en su boca y que ella nunca había pronunciado», explican sus amigos más íntimos.

«Lo único que Britney dijo es que no volvería a trabajar bajo el control de su padre, pero ahora que él ya no tiene su tutela, está dispuesta e incluso emocionada de volver a trabajar en la música«, agregaron los más cercanos de Britney, aclarando que la pasión de la cantante es y siempre ha sido la música y los escenarios.

Aunque ahora mismo no está del todo claro qué intenciones tiene la cantante, parece que tiene grandes planes para sus fans en 2022, como agradecimiento por haberla apoyado a raíz de que saliera a la luz su situación de control excesivo por su padre. Los fans se mostraron desde el minuto uno muy cercanos a la cantante, a quien la ayudaron a recuperar su vida haciendo virales algunos movimientos como el «FreeBritney», que inundó las redes sociales de mensajes pidiendo su libertad.

Spears, por el momento, parece mantener en secreto qué es lo que tiene preparado para su regreso a los escenarios este año, aunque, tal y como hemos podido ver en Instagram, va soltando algunas «pildoritas» de vez en cuando, que no hacen más que motivar mucho más a sus seguidores y crear teorías con respecto a su futuro. ¿Se avecina nuevo disco? ¿O será una gira en honor a toda su carrera? Este es, sin duda, el renacimiento de Britney.