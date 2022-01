Después de ser libre, Britney Spears está dispuesta a acabar con las injusticias que le rodean y no quiere volver a callar nunca más. La cantante ha dicho basta y no ha dudado en arremeter contra su hermana, Jamie Lynn, después de que esta publicara un libro en el que habla de su relación y tacha al comportamiento de la artista de ser «paranoico» y «errático».

Después de ver sus lágrimas en una entrevista en ‘Good Morning America’, Britney Spears no ha dudado en utilizar sus redes sociales para contestar de forma tajante a su hermana. «En 15 años, nunca ha estado a mi lado. ¿Por qué están hablando de eso a no ser que quiera vender un libro a mi costa? ¿De verdad?», se pregunta. Ante esto, la artista deja claro que la estrella de ‘Zoey 101’ nunca trabajó e insiste en que todo lo que tiene es gracias a ella.

«Todos ellos han tenido la oportunidad de hacer algo y engañaré, yo siempre me sentaba y aceptaba. Arruinaron mis sueños y pretenden hacerme quedar como la loca de esta historia. A mi familia le encanta destruirme, estoy asqueada», asevera la artista en sus redes sociales. Por otro lado, Britney Spears explica que antes de ver la entrevista de su hermana tuvo fiebre, aunque no le impidió ponerse frente al televisor.

«Es bueno que tuviese fiebre, porque así no tuve que preocuparme porque no me importase lo más mínimo. Lección aprendida: nunca confiar en nada ni en nadie, haz de tus mascotas tu familia y cuídate todo lo que puedas. Espero que tu libro vaya bien«, comenta la cantante e insistía en que iba a tomarse un descanso de sus redes sociales.

Las amenazas de muerte que está recibiendo Jamie Lynn

Por su parte, Jamie Lynn no ha dudado en hacer público que está recibiendo amenazas de muerte a raíz del esclarecedor testimonio de Britney Spears por el que consiguió su libertad después de haber estado más de una década en manos de su padre. Además, reconoce que no tiene la culpa de pertenecer a su familia y deja claro que su libro no habla de su hermana: «No tengo la culpa de haber nacido una Spears también y que algunas de mis experiencias involucren a mi hermana. He trabajado duro desde antes de ser adolescente. He construido mi carrera a pesar de ser solo la hermana menor de alguien».

La actriz deja claro que no hay dos bandos y no quiere que haya más dramas, aunque insiste en que ella tiene su versión de la realidad. «Digo mi verdad para sanar mi trauma, para poder cerrar este capítulo y seguir adelante, y deseo que mi hermana pueda hacer lo mismo. No importa lo que pase, siempre amaré a mi hermana mayor y estaré aquí para ella. Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella. Y ella lo sabe. Es hora de poner fin a todo este caos que ha estado presente en mi vida durante tanto tiempo», sentenciaba.