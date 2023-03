Ben Affleck sorprende al hablar (perfectamente) en español

Ben Affleck se ha convertido, una vez más, en el nombre más destacado en las redes sociales. En esta ocasión ha sorprendido a todo el mundo en la presentación de su nuevo proyecto. 'Air Movie' llegará a los cines a partir del 5 de abril y la pasada noche se celebró la premiere a la que acudió el actor, uno de los protagonistas, junto a su mujer Jennifer López. Allí se congregaban numerosos medios, incluidos muchos de habla hispana. No es la primera vez que se escucha al actor hablando en español, pero sí de una forma tan clara como lo ha hecho ahora. En el vídeo que puedes ver a continuación, el actor de 'Batman' habla con un periodista en este idioma y bromea sin miedo ninguno.

Vídeo: El Gordo y la Flaca. Redes sociales

"Por qué siempre dicen mentiras. Mentirosas. Tu no sabes nada, la verdad...No me importa si estas gorda o flaca, tienes que decir la verdad" , le gritaba divertido al reportero de 'El gordo y la flaca', uno de los programas de Univision. Él mismo ha explicado en entrevistas anteriores que este conocimiento de la lengua de Cervantes le viene de cuándo vivió en México. Tenía tan solo 13 años cuando se desplazó allí junto a su familia y aprendió la lengua local. En su época universitaria también cobró gran importancia ya que, durante meses, decidió estudiarlo como asignatura en la Universidad de Vermont. Habrá tenido la oportunidad seguro de practicar con alguna de sus ex parejas como Ana de Armas, actriz cubana y española cuya lengua materna es también el español.

Ben Affleck y Jennifer López derrochan amor

Desde que se dieran el sí quiero el mes de agosto de 2022 Jennifer López y Ben Affleck se han convertido en una de las parejas de Hollywood. Su boda en Georgia, de blanco y rodeados de toda su familia, era solo la segunda de las veces que renovaron los votos. Su boda como tal fue totalmente inesperada y un mes antes de esta en Las Vegas. El matrimonio está siempre juntos y se acompañan en todos los momentos relevantes para el uno u el otro. Al igual que acudieron a la Gala de los Premios Grammy, donde ella presentaba un premio, ahora han posado juntos en la presentación de 'Air Movie'. Con esta aparición dejan atrás los rumores que ellos mismos despertaron tras el reproche frente a las cámaras que protagonizaron. Ambos estaban muy incómodos, el actor incluso aburrido y la cantante se lo hizo saber de forma notoria. Le llegó a decir que parara, que "tienes que ser amigable, tienes que estar motivado" porque les estaban grabando y no estaba bien mostrarse así.

Aunque después continuaron como si nada fueron muchas las voces que destacaron que podría haber algo más allá de esto y que no estaban pasando por su mejor momento. No esconden ante los medios su amor y se derrochan caricias, besos y abrazos. La cantante le dijo, incluso, en varias ocasiones a su marido que le quería. Son 20 años en los que se han conocido y, aunque hayan estado separados, piensan ahora aprovechar todo el tiempo que puedan juntos. El actor le devolvió ese gesto de cariño frente a todos dedicándole el discurso. "Nada de esto habría sido posible sin el amor y el apoyo de mi mujer. Significa más para mí que cualquier otro casa en el mundo. Te amo", le confesaba. Son muchos los adjetivos que se le ocurren para definirla y aprovechó la ocasión para ello: "Eres fabulosa, asombrosa, maravillosa, buena, amable...Te amo".