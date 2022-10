La guerra personal -y también mediática- de Angelina Jolie y Brad Pitt parece no encontrar fin seis años después de que anunciaran su divorcio y dejasen al mundo desolado al evidenciarse que el amor no es eterno. Eran la pareja de oro de Hollywood, representaban el amor en sí mismo, pero el final de su matrimonio supuso un jarro de agua fría y más por las circunstancias en las que se produjo, con graves acusaciones de por medio. La actriz ha acusado a su exmarido de haber asfixiado a uno de sus hijos, además de golpear a otro de ellos, cuando viajaban en avión desde Francia a California en 2016. Un día que les gustaría poder olvidar, pero que cambió sus vidas para siempre, pues la intérprete de ‘Maléfica’ incluso ha llegado a asegurar que esa jornada su marido la insultó, la humilló delante de sus hijos e incluso le derramó cerveza y vino por encima para impedirle dormir. Pero hay mucho más que no se había contado. Hasta ahora.

Angelina Jolie ha acusado a Brad Pitt de un delito de “abuso”, como así reza en la contrademanda que la actriz ha presentado este martes 4 de octubre en el tribunal de Los Ángeles, California. Esta acusación grave, de la que se ha hecho eco ‘The New York Times’ se ha producido durante su contencioso por la venta de su bodega francesa Château Miraval que aún les enfrenta: “Brad Pitt asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos lloraban”, narraba la actriz y ha quedado reproducido en los documentos oficiales de la contrademanda, al igual de cómo los humilló al verter cerveza y vino sobre ellos. Esto dio pie a que el FBI le investigase acusado por un presunto delito de abuso de menores, pero finalmente decidieron desestimar las acusaciones, no presentar cargos contra él y dejarle en libertad.

Estas supuestas agresiones de Brad Pitt a sus hijos tuvieron lugar durante el fatídico vuelo de Francia a California en el que Angelina Jolie tampoco salió bien parada. Discutía con su marido cuando el actor supuestamente la golpeó y la zarandeó delante de sus hijos. Cuando los niños trataron de frenar las agresiones, fue cuando el actor desvió su furia hacia estos, lo que hizo que Angelina Jolie tomase la firme determinación de acabar con su matrimonio y no ceder ante las demandas de su marido. El alcohol ha jugado un papel importante en esta historia, como también ha reconocido el propio Brad Pitt, que ya ha puesto remedio a su adicción, aunque no ha logrado recuperar el favor de su familia tras lo sucedido.

Los abogados de Angelina Jolie han mantenido en todo momento que las agresiones a las que se vieron sometidos Angelina Jolie y sus seis hijos son “causas justificadas para acusar a Brad Pitt de un delito federal por su conducta”, aunque finalmente el intérprete se libró de los cargos penales. Sin embargo, no consiguió frenar a su mujer, que lo tuvo muy claro al pedirle formalmente el divorcio tras 11 años de relación, los dos últimos como marido y mujer.