Cayetano Rivera revive un tierno instante con su padre, Paquirri, a través de su hijo

Cayetano Rivera está nostálgico y es que la paternidad le ha traído a la mente recuerdos del pasado en el que era tan solo un niño y su padre, el torero Paquirri, seguía con vida. El diestro dejó huérfanos a sus hijos demasiado pronto, pero por fortuna pudo compartir con sus vástagos, Cayetano Rivera y Fran Rivera, grandes momentos que marcaron no solo su infancia, sino también sus pasos ahora que son mayores y han formado sus propias familias.

Así ha pasado este martes, cuando Cayetano Rivera ha compartido una tierna foto acompañado de su hijo. El torero ha hecho una mención que ha enternecido a todos sus seguidores, y es que su hijo le ha recordado a él mismo cuando tenía su edad y Paquirri entrenaba en el jardín de casa como ahora hace él.

El pequeño Cayetano estaba jugando y corriendo por el jardín mientras su padre entrena con el capote. En un momento ha interrumpido a su padre en su tarea, buscando el amparo y el confort en sus brazos. El torero no ha tenido reparos en parar su entrenamiento para corresponder a su hijo, dando como resultado una foto de lo más tierna. Pero lo que más ha acariciado el corazón de los seguidores ha sido el mensaje que acompañaba esta imagen.

“Recuerdo cuando mi padre entrenaba y nosotros jugando no le dejábamos”, escribía Cayetano Rivera en su perfil de Instagram utilizando el hasgtag #dejavu para dotar de mayor fuerza a su mensaje en redes sociales. Un recuerdo que el diestro ha querido compartir con sus más de 400.000 seguidores, cosechando cerca de 30.000 ‘me gusta’ en pocas horas. Los mensajes no se han hecho esperar y sus fans no solo le felicitan por la bonita familia que ha formado, sino también por la suerte que ha tenido por haber crecido admirando a los suyos.

