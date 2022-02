No siempre una fecha destacada en el calendario puede celebrarse en su momento. Esto es lo que le ha ocurrido a Cayetano Rivera quien sopló 45 velas el pasado 13 de enero, pero no pudo brindar como se merecía en su gran día. Finalmente, este fin de semana ha conseguido festejar su cumpleaños. «Porque uno lo celebra cuándo quiere.. o cuando puede», señalaba orgulloso junto a su mujer, Eva González, y su hijo, Cayetano.

Bien sea por trabajo o por distintos compromisos, la familia no había conseguido sacar un hueco para disfrutar de esta celebración. ¡Por fin lo ha logrado! Tanto el torero como la presentadora han querido hacer partícipes de la jornada a sus seguidores en redes donde han compartido distintas imágenes. «Nunca es tarde para celebrar tu vida. Felices 45. Las velas había que soplarlas», ha subrayado la sevillana en sus historias de Instagram.

La imagen de una jornada diez para Cayetano Rivera

El torero ha compartido una preciosa imagen que resume una jornada perfecta en familia. El matrimonio sonríe al objetivo en actitud cómplice y su pequeño Cayetano juega mientras su orgulloso papá le sostiene con dulzura en su regazo. El diestro ha podido soplar las velas y lo ha hecho en una tarta estilo fondant con temática taurina que estaba adornada con los motivos de un traje de luces y un capote.

Aunque el matrimonio siempre intenta ser discreto en todo lo referente a cuestiones personales, en esta ocasión han hecho una excepción para acercarnos esta jornada en familia. Con motivo de este 45 cumpleaños, la presentadora compartió también una imagen inédita y muy personal junto a su marido. Rescató de su álbum privado una bonita instantánea tomada durante una fiesta muy flamenca en la que ambos se mostraban felices y compenetrados. «Por toda una vida bailando juntos… Feliz 45 cumpleaños», eran las bonitas palabras que le dedicaba.

Un fin de semana especial para Eva González

A caballo entre Sevilla y Madrid, Eva González regresa siempre a la capital para cumplir con sus compromisos profesionales al frente de ‘La Voz’. La pareja, que contrajo matrimonio en 2015, cuenta con una apretada agenda como percibimos al observar que han tardado tres semanas en celebrar este cumpleaños. Una jornada que se ha producido después de un fin de semana especial para Eva González. Y es que ha vuelto a la pasarela en ‘Simof 2022’. «A mis lunares y mis volantes, a la pasarela que me vio nacer, a abrazar con la mirada a todos los diseñadores junto a los que he crecido, a mis compañeras, al equipo que siempre creyó en mí… Volver a casa y sentir que nunca me he ido», ha señalado emocionada en su perfil de Instagram.

Mientras que el torero está lesionado. Cayetano Rivera tenía una cita taurina este mismo domingo, 6 de febrero. Sin embargo, un contratiempo le ha impedido estar en la Feria de Valdemorillo, Madrid. Hace dos semanas se lastimó la clavícula izquierda durante una caída sufrida cuando se encontraba en pleno entrenamiento. El médico dictaminó que debía permanecer al menos seis semanas de baja.