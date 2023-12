La evidente preocupación de Cayetano Martínez de Irujo y su hija Amina al ver a Genoveva Casanova

Mucho se ha comentado en estas últimas semanas sobre la salida del escondite de Genoveva Casanova. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo protagonizó junto a Federico de Dinamarca unas polémicas y comentadísimas imágenes paseando por Madrid. Desde que todo estallara por los aires, la mexicana optaba por refugiarse en el palacio de Arbaizenea, propiedad de su exmarido. Tras varias semanas allí, todos apuntaban a que su salida de este lugar estaba más cerca, ya que se acercaba la Navidad, lo que le iba a llevar indudablemente a querer reunirse con sus hijos Luis y Amina, que actualmente residen en Reino Unido por trabajo. El hecho de que quisiera celebrar estas fiestas con ellos le llevaría de nuevo a Madrid, donde finalmente se ha instalado. Este mismo domingo ha recibido la visita de su expareja y de su hija Amina. Ni rastro de Luis, su hijo.

El joven podría haber elegido otros planes para pasar este día. Sin embargo, Cayetano Martínez de Irujo y su hija Amina no han querido dejar sola a Genoveva Casanova, que ha recibido en su casa de Madrid a su exmarido y a su hija. Después de dejarse ver durante los días previos a la Nochebuena, el hijo de la duquesa de Alba ha salido junto a su hija del domicilio de la mexicana este pasado domingo, lo que ha hecho entender que han cenando juntos.

Cayetano Martínez de Irujo y su hija Amina, malas caras tras cenar con Genoveva Casanova

Sin embargo, sus caras de preocupación se reflejaban en el rostro. Es una Navidad complicada para Genoveva Casanova, ya que todavía está muy reciente la polémica de sus fotos con Federico de Dinamarca. El que siempre ha demostrado que es un gran apoyo para ella es Cayetano Martínez de Irujo, que hace unas semanas advertía de que la madre de sus hijos atravesaba un delicado estado de salud y que no le venía nada bien estar en el foco mediático. Padre e hija abandonaban durante la noche de este domingo la casa de Genoveva, pero con unos rostros muy serios.

A pesar de que Genoveva ha salido de su refugio en San Sebastián, no quiere tampoco airear su presencia en la capital española. Este podría haber sido el motivo principal que le podría haber llevado a pedir a su exmarido y a su hija que fuera su casa el lugar de reunión para celebrar la cena de Nochebuena. No sabemos de qué habrán hablado en este encuentro, pero a juzgar por las caras de Cayetano y su hija podrían haber estado comentado la preocupación que sienten por el revuelo mediático que aún gira en torno a las fotos de la mexicana con el futuro rey de Dinamarca.

Cayetano Martínez de Irujo ya se reunió hace unos días con Genoveva

Vídeo: EUROPA PRESS.

Genoveva Casanova ha vuelto a casa por Navidad. Ha sido el hijo de la duquesa de Alba el que ha advertido de la presencia de la actriz en la capital. Cayetano salía esta tarde del viernes 22 de diciembre de su domicilio sin contestar a las preguntas de la prensa. Con cara de pocos amigos y guardando silencio, el ex de Genoveva no ha querido desvelar a qué se debía su visita. Eso sí, no ha tenido un trato muy amigable con la prensa, a la que ha llamado "basura" y con la que ha tenido un comportamiento muy desagradable. A pesar de que el empresario sí se ha dejado ver por las inmediaciones de su edificio, la mexicana tiene pánico a reaparecer en público después de la polémica con al príncipe de Dinamarca.

Sus amigas, también muy pendientes de la mexicana

Pero su familia no es la única que está pendiente de Genoveva Casanova. Una de sus amigas íntimas, Katia Gutiérrez, pareja actual de Daniel Illescas, también se ha dejado ver en el domicilio de Genoveva y ha arrojado mucha más luz que Cayetano Martínez de Irujo en cuanto a la situación actual de la actriz. Al parecer, se encuentra aparentemente tranquila después de la polémica con el príncipe Federico, que está celebrando también su Navidad más complicada por los malos datos de popularidad, y ha confirmado que se encontraba dentro de su domicilio: "Todo bien, nada más", ha confesado ante las cámaras. ¿Podremos ver a Genoveva estos días por Madrid o se quedará en casa para evitar ser vista?