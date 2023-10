No pueden más. Eugenia Martínez de Irujo está a punto de dar un puñetazo sobre la mesa, pero no solo ella. El hartazgo que siente ella es compartido con el resto de sus hermanos, de hecho, no descartan hablar en algún momento de Cayetano Martínez de Irujo. "Esto ya ha sido la gota que colma el vaso. Están desbordados", explica una persona muy cercana a la familia. "Creen que no se está portando bien con ellos y que no está siendo agradecido", añaden. Un sentimiento cargado de decepción que la propia Eugenia manifestó, aunque fuera de forma velada, en la misa en honor a Marta Chávarri celebrada estos días. "¿Sabes lo que le pasa a Cayetano? Que se aprovecha de que los demás no abrimos el pico. Ese es el problema", dijo indignada. Pero esto podría cambiar pronto, pues ya se baraja la opción de dar un paso al frente y contar lo que tanto llevan callando. Así nos lo asegura alguien que les conoce bien: "Contarán todo lo que no han hablado de él".

Los hermanos de Cayetano Martínez de Irujo están cansados de él y su actitud

Cabe señalar que desde el año 2019 ya nada ha vuelto a ser lo mismo para los Alba. La biografía escrita por el puño y letra de Cayetano Martínez de Irujo solo les distanció y complicó más las cosas. Eran conscientes de que estaba en su derecho, pero lejos de rebajar tensión, provocó todo lo contrario. Páginas sin filtro que a él le sirvieron para "librarse de su pasado y contarlo abiertamente" y que no todo el mundo logró entender. Él, por su parte, está convencido de que 'Cayetana a Cayetano' no llegó a manos de sus hermanos o al menos de que no todos se atrevieron a leerlo. "¡Qué va! No la ha leído ninguno, se han movido por lo que les han contado", dijo él muy convencido.

Una entrevista en 'TardeAR' que ha enfadado de manera mayúscula a parte de su entorno, sobre todo, a Eugenia Martínez de Irujo. No se puede creer los detalles que ha dado de su actual relación, la cual cree que ha terminado porque ahora "ella es feliz". Molesta por esta insinuación, la duquesa de Montoro recuerda que lo es "desde hace más de 10 años", por lo que no entiende sus declaraciones. Tampoco que diga que "ha prescindido de él y se ha unido al resto de hermanos". Ella ahora y sus cuatro hermanos están intentando morderse la lengua, una estela que han seguido antes y después de la muerte de la duquesa de Alba. Siempre intentando apoyarse en la discreción, pero pueden estar cerca de romperla. "Lo último que dijo Cayetano Martínez de Irujo en especial a Eugenia le ha cabreado mucho. Eso de que ya no le necesita y que lo que está es feliz con su hija y su marido...No cree que sea justo", deslizan a este medio. Una situación muy tensa que de momento no parece estar lejos de arreglarse.

Cayetano Martínez de Irujo habló largo y tendido de sus hermanos en su biografía

A pesar de que ella sabía y era consciente de que el último adiós a Marta Chávarri no era lugar para aclarar nada, no pudo reprimirse. "Le quemaban las entrañas cuando le escuchó en televisión", aclaran. Quiere pensarlo con la mente fría y estar cien por cien segura si finalmente habla de Cayetano Martínez de Irujo porque puede ser que ya no haya vuelta atrás. Ahora es inevitable recordar en todo lo dicho por el conde de Salvatierra en los últimos años, en especial, lo relacionado con sus hermanos, a quienes acusaba de sentir cielos hacia él. "Puedo entender los celos de mis hermanos mayores por la actuación de mi madre respecto a mi, no porque yo fuera el escogido, porque creo que ha quedado demostrado que hice una gran labor e hice la donación que salvó la casa y salvó la herencia de todos (...) Por el trato de mi madre conmigo, los tres mayores pueden sentir algún tipo de celo (...) yo siempre me enfrenté a ella por mi carácter y eso le hizo respetarme más y ellos no", llegó a decir. Un relato al que le siguieron otros reproches, esta vez por las pocas o nulas visitas que le habían hecho durante sus ingresos hospitalarios por problemas intestinales.