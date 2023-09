La emotiva carta de Bigote Arrocet a María Teresa Campos tras su muerte

Ante la muerte de María Teresa Campos, muchas miradas se posaron sobre Edmundo Arrocet. Fueron seis los años en los que ambos mantuvieron una sonada historia de amor que se rompió y les distanció de manera definitiva. Sin embargo, ahora que la también conocida como “reina de las mañanas” ha fallecido, Bigote no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarle una emotiva carta que no ha dejado indiferentes a los seguidores de la periodista, y probablemente a sus familiares tampoco.

Con el objetivo de demostrar su verdad sobre las polémicas que han girado en torno a su figura y de dejar constancia del cariño que sintió hacia la comunicadora, Edmundo Arrocet ha tomado la palabra para ‘20minutos’: “Querido Saúl: me gustaría que Dios me hubiera bendecido con el don que le dio a Rubén Darío, Gabriela Mistral o la fácil y magistral pluma de Giovanni Papini para poder desahogar mi corazón con desenvoltura y poder expresar las cosas más lindas y destacables que atesoré durante los cinco años y siete meses que viví junto a Teresita, su verdadero nombre. Con ella compartí amor, viajes, comidas, secretos y confesiones mutuas”, ha comenzado indicando el humorista, visiblemente apenado por su muerte.

Bigote Arrocet revela quién fue la persona de confianza de María Teresa Campos

Pero su mensaje no ha quedado ahí, y también ha hecho hincapié en las virtudes de la periodista y en quién estuvo con ella en todo momento: “Quiero destacar su amor al trabajo, su inteligencia, la facilidad de palabra y su carácter fuerte en algunos momentos. Pero también su capacidad para moverse en las artes de las falsedades de ciertos seres humanos. Los secretos y confesiones los conozco yo en toda su magnitud, ya que a nuestras edades no estábamos para contarnos mentiras. Trató a mi familia con amor y dulzura infinita, quizás más de la que yo traté a la suya por el poco tiempo compartido. Creo que, de todos, el que más la conoció después de mí, fue Gustavo”, admitía, dejando entrever que su chófer fue su persona de mayor confianza, y por ende, quien más sabía sobre ella.

Para poner el broche de oro a su testimonio, Edmundo ha señalado su verdad: “Guardaré los recuerdos bonitos de la Morita hasta el día que me despedí de ella y no por un WhatsApp como muchos dicen”, zanjaba. Sin duda alguna, unas declaraciones con las que Bigote demuestra que no tiene intención alguna de cargar con el peso de que se le considere culpable de ciertas situaciones, más aún ahora que su exnovia ya no vive.

Estas palabras se suman a las que Arrocet pronunció en pleno directo de ‘Espejo Público’ cuando se dio a conocer la triste noticia de la pérdida de María Teresa. El humorista se encontraba en América, pero quiso dejar constancia de la importancia que tuvo la periodista en su vida: “Viví seis años con ella y fue muy feliz. Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca”, asimilaba. Además, también reveló cómo fue el momento exacto en el que se enteró: “Me llama mi representante durante esta mañana para comentarme que María Teresa ya no está con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses. No estaba muy al tanto sobre su estado de salud. Estoy en el campo. Aquí no hay conexión con televisión”, se justificaba.

