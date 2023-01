Se ha cumplido una semana desde que Elena Huelva nos dejó, siete días de absoluto vacío para su familia. Sus padres y su hermana han llorado de rabia, pero a su vez han entendido que aprenderán a vivir con su recuerdo. Desde el pasado 3 de enero tratan de hacerse a la idea, momentos en los que intentan consolarse compartiendo su dolor con sus seguidores. Instantes en los que también hablan de la inmensa felicidad que sintieron cuando la joven influencer todavía estaba aquí. En una carta abierta que ha emocionado a todos sus seguidores su hermana Emi ha confesado cómo se siente tras perder a su persona favorita.

La joven, que falleció con tan solo 20 años a causa de un Sarcoma de Ewing, logró convertirse en un ejemplo para todos. Tanto enfermos de cáncer como cualquiera que fuera capaz de ponerse en su piel supo la batalla que Elena Huelva libraba desde hacía cuatro años, una lucha que terminó rodeada de sus seres queridos, quienes no le soltaron de la mano ni un instante. Así lo recuerda Emi en una misiva que ha erizado la piel de muchos rostros conocidos. «Te pienso y de fondo suenan muchas de nuestras canciones. Hace una semana que tuve agarrada tu manita por última vez, no puedo creerlo, pero es así. Hace una semana que no te puedo tocar, pero si puedo sentir tu alma y tu fuerza conmigo, la puedo sentir de verdad, es algo mágico», comienza diciendo Emi.

La hermana de Elena todavía no ha digerido lo sucedido y es que jamás tiraron la toalla. Lucharon hasta el final «porque ella no quería irse»: «Qué injusto y cruel que no puedas seguir siendo feliz, porque lo eras, tú misma decías que eras feliz, que no querías irte. Te dije mil veces que prometía hacer todo lo que me pediste, y así lo haré, pero ahora solo tengo pena, porque no estás. A veces me llena de orgullo ver todo lo que has conseguido y sigues consiguiendo, pero a veces me lleno de tristeza de no poderlo compartir contigo. Gracias por todo que me has dejado, que es mucho«.

Han sido muchas las enseñanzas que ha dejado, las lecciones que se quedan grabada a fuego en las personas que Elena tuvo cerca. Incluso para aquellos que tan solo la conocieron a través de una pantalla. Elena Huelva consiguió que más de 900.000 personas permanecieran pendientes de sus avances, también de sus caídas. Aunque lo que le hizo especial no era la batalla a la que, desafortunadamente, se tuvo que enfrentar, sino la fortaleza que siempre mostró ante cualquier adversidad. Una sonrisa, un baile, una palabra de aliento sirvieron para ver de cerca cómo era esta joven que todo el mundo tildada de «ser de luz».

Emi Huelva también ha querido aprovechar para incidir en lo importante que es la actitud que cada uno tenga en su vida y de eso sabía mucho su hermana, quien era puro optimismo, positividad que contagiaba a borbotones. «Esta enfermedad es un horror, lo es, pero tú has sabido en estos 4 años vivir, exprimir cada segundo al máximo, incluso teniendo días muy malos y noticias horribles. No sé cómo sacabas las fuerzas pero lo hacías, eres y siempre serás el mejor ejemplo de cómo enfrentarse a cada adversidad en la vida. Una vida que me has dado llena de recuerdos maravillosos, porque como tú siempre dices al fin y al cabo eso es la vida; los recuerdos con las personas que quieres, y yo tengo millones contigo», relata.

Reconociendo que llora y ríe mientras escribe esta carta, Emi no puede evitar añorar todo lo vivido junto a su hermana. Consiguieron formar el tándem perfecto, pero a partir de ahora toca emprender un camino sin ella. «Echo de menos nuestras conversaciones, nuestros paseos, nuestros días de compras, nuestras tardes enteras en el sofá, nuestras escapadas a Madrid, nuestros conciertos, tus mensajes estando al lado enviándonos cualquier tontería, hacerte fotos, que me hagas fotos, escuchar música y bailar, cantar, nuestros días planeando y los días sin planear, en fin…te echo de menos Elena, mucho«, finaliza.

Por todo esto y mucho más, Emi Huelva promete que «vivirá su vida por las dos», pues son una y sigue sintiéndola cerca pase lo que pase. «Gracias por ser el mejor regalo que me ha dado la vida. Como decíamos, la vida es escalar, sigue a mi lado porque ahora cuesta un poquito más. Solo pido más investigación para que hermanas como nosotras no tengan que separarse por una enfermedad así», termina este texto.