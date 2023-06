Carmen Borrego ya conoce a su nieto: "Ha valido la pena"

El pasado 5 de junio, José María Almoguera y Paola Olmedo daban la bienvenida a su primer hijo en común. Un nacimiento que ha colmado de felicidad a la feliz abuela, Carmen Borrego, aunque se enterase por la prensa de que su nuera había ingresado en el hospital La Paz de Madrid para dar a luz. La hija de María Teresa Campos no ha acudido al centro hospitalario por respeto a la pareja. Cuatro días después de la llegada al mundo del pequeño Marc, su orgullosa abuela ha anunciado que este viernes, 9 de junio, ya lo ha tenido en brazos.

Carmen Borrego ha tenido que esperar cuatro días para conocer a su nieto, Marc, y ha asegurado que, pese a todo, ha merecido la pena. La colaboradora de televisión ha querido hacer partícipe a todos de la feliz noticia durante 'Viernes deluxe' y, emocionada, ha asegurado que no puede describir con palabras qué ha sentido al tener en brazos al recién nacido. La colaboradora también ha explicado que prefería contarlo ella en público a que próximamente pudiera salir alguna imagen del encuentro en una portada de una revista del corazón.

De la misma manera, ha dejado claro que no querían entrar en detalles para respetar que su hijo y su nuera no quieren estar en el foco mediático. Aunque sabe que ha habido problemas a lo largo de todos estos meses, Carmen Borrego deja claro que las cosas entre ella y su hijo están muy tranquilas y quiere que sigan así. "No me gusta ver comentarios sobre mi hijo, no se lo merece", ha defendido y ha vuelto a hacer hincapié en que fue él quien le comunicó que había nacido. "Estoy emocionada, estoy encantada con mi hijo y con mi nuera. Voy a ser una abuela súper cariñosa. No tiene nada que ver con un hijo. Un hijo lo tienes recién nacido y es una responsabilidad. Con un nieto es para disfrutar. He pasado los tres peores días de mi vida, pero ha valido la pena. Soy feliz quiero que ellos sean felices. Tienen un bebé precioso", insiste.

María Teresa Campos conocerá "próximamente" al hijo de José María

Por otro lado, Terelu Campos ha explicado que ni ella ni Alejandra Rubio conocen todavía al pequeño y ha asegurado que había una jerarquía que seguir. A este respecto, las dos hermanas también han querido hacer partícipe a la audiencia que su madre, María Teresa Campos, también tendrá la oportunidad de conocer al pequeño Marc. La veterana comunicadora puso una sonrisa de oreja a oreja nada más enterarse por su nieto José María que ya era bisabuela. Una feliz noticia que colma de alegría a toda la familia. "Lo conocerá próximamente", insiste Carmen Borrego.