Cansada de estar siempre señalada por su familia, haga por lo que haga, Carmen Borrego decidía el pasado martes dar un paso atrás en una labor que se le hace muy pesada: la de mánager de su madre. «Dejo de llevar las cosas de mi madre, que las lleven otros. No tiro a mi madre al foso de los leones. No quiero ser yo la que reparte el bacalao», espetaba en ‘Sálvame‘ ante la mirada atónita de sus compañeros. Su decisión era absolutamente improvisada. «Mi madre no lo sabe. Primero tendré que hablar con mi madre», admitía. Dos días después, la malagueña ha recapacitado y ha decidido continuar siendo la representante de María Teresa Campos, ya que quiere seguir ayudándola. Eso sí, antes de explicar los motivos por los que seguirá ejerciendo estas funciones, ha pedido perdón a Terelu por haber actuado de manera tan impulsiva: «Te pido disculpas y no volverá a ocurrir».

«No me encuentro capacitada porque lo paso mal. Todo el mundo tiene un límite. Parece que estoy intentado vender a mi madre. Estoy muy cansada. Esto requiere muchas cosas», ha confesado este jueves. Desde hace tiempo, la malagueña se encarga de los asuntos de su madre, pero esta labor se le empieza a hacer cuesta arriba. Quizás para echarle un capote, su hermana le ha dedicado palabras de apoyo: «Exigimos la perfección para unos y permitimos los fallos de muchos. La mejor persona que puede llevar las cosas de mi madre es mi hermana. Yo no soy una hermana de haber trabajado en producción o en dirección. Yo no tengo esa capacidad. Carmen, sí».

«A mi madre la llaman 500 veces al día», dice Carmen Borrego

«No creo que con la edad que tiene mi madre no es una representante, sino alguien que la ayude personalmente. Mi madre no está empezando profesionalmente, alguien que impulse su carrera», añadía Terelu. En ese sentido, Carmen Borrego ha apuntado que, en efecto, su madre «no necesita un representante, pero la llaman 500 veces al día». Por este motivo le lleva asuntos dedicados con sus apariciones en los medios: «Yo lo que hago es ayudarla con eso. Lo último que le han ofrecido es hacer una obra de teatro».

Tras hablar de su hermana, Terelu ha matizado: «He dicho que no necesita nadie de fuera, porque no es la persona indicada para saber lo que puede, no puede, debe o no debe. ¿Lo he dicho lo suficientemente claro? Mi hermana lo hace sin ninguna remuneración, que quede bien claro». A pesar de los halagos de la presentadora, Carmen Borrego ha insistido en que gestionar los asuntos relacionados con las intervenciones mediáticas de su madre no es tarea fácil. Seguirá haciéndolo, sin recibir nada a cambio, pero le cuesta: «No lo digo por mi hermana, ni por mi sobrina, pero a veces me canso. Estoy cansada».