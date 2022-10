Carmen Borrego está pasando por un difícil momento después de haber escuchado unos audios de su nuera, Paola, criticando al clan Campos. Han sido unos días en los que la hija de María Teresa Campos se ha visto completamente desbordada. Por ello, aprovechando el puente, ha puesto tierra de por medio y ha hecho una escapada con su marido para poder desconectar de la polémica.

En medio de los polémicos audios de su nuera, Carmen Borrego ha decidido poner tierra de por medio y refugiarse en los brazos de su marido, José Carlos. La colaboradora de televisión nos ha regalado un precioso posado de ambos, en medio de un paseo por la playa, en los que le vemos más unidos que nunca. La hija de María Teresa Campos ha dejado así constancia de que en su peor momento solo encuentra consuelo gracias al amor de su vida. «Siempre a mi lado. ¡Te quiero!«, escribe.

Han sido unos días convulsos para Carmen Borrego, quien ha tenido que hacer frente públicamente a las críticas de su nuera. No ha sido fácil para ella y ha llegado a desbordarse ante las cámaras fruto de la presión y la decepción. La hija de María Teresa Campos tomaba la determinación de no volver a hablar del tema puesto que estaba decepcionada. A pesar de que daría la vida por su hijo, le llegó a pedir que él también debería pensar en ella. «Mantengo que mi hijo está por encima del mundo, pero mi vida también es importante. Respeto su vida pero él también tiene que respetar la de los demás. Ya para mí no todo vale. Mis hijos tienen una edad y tienen que saber mmi vida y protegerme, al igual que yo les he protegido», aseguraba entre lágrimas el pasado viernes en ‘Sálvame‘.

Terelu Campos saca la cara por su hermana

En medio de toda esta polémica, Terelu Campos se ha posicionado del lado de su hermana y ha dado la cara por ella lanzando profundas reflexiones. «Ser madre no significa que tus hijos puedan hacer contigo lo que les dé la gana. ¿Nos queda claro a todas las madres? Cuando es una madre cariñosa, pendiente, cuando intenta que a sus hijos no les falte de nada. Eso no fa derecho a ningún hijo a no portarse bien con una madre», aseguraba la presentadora. La madre de Alejandra Rubio también reconoció que se quedó perpleja al escuchar a Paola criticar a todo el Clan Campos puesto que consideraba que nunca le habían tratado mal y no tenían la suficientes relación con ella como para que las conociera en profundidad.