Tras tres meses de aventura televisiva en ‘Supervivientes’, Olga Moreno respondía públicamente a Rocío Carrasco en ‘Ahora, Olga’. Carmen Borrego se ha pronunciado al respecto mostrándose indignada con la sevillana: «No me creo a Olga y no me ha demostrado nada con papeles. He visto a una persona que ha hablado de su vida enseñando muchísima documentación y no he visto documentación de esta señora».

La entrevista de la mujer de Antonio David Flores no fue del agrado de la hija de María Teresa Campos y así lo hacía constar durante su intervención en ‘Viva la vida’: «No creo que hiciera un buen papel». También dudaba por completo de su relato: «No me creo que no sepa nada, que no se acuerde de nada, que nunca se haya hablado mal de Rocío Carrasco…».

La boda de Rocío Carrasco

Uno de los puntos que mayor dolor le producen a Carmen Borrego es el que tiene que ver con la ausencia de David Flores en la boda de su madre que tuvo lugar el 7 de septiembre de 2016 en la finca toledana de Valdepalacios. «Hay cosas que me indignan porque Rocío lo ha demostrado con papeles. David se fue dos meses de vacaciones porque quería estar con su hermana pequeña. Está claro que fuese o no a la boda, a ese niño lo tenían que devolver y ella lo sabe». Según la versión de la sevillana, el joven no acudió al enlace porque no habían invitado a su hermana, Rocío Flores. «Él no quiere ir a la boda», dijo Olga.

Asimismo ha recordado cómo vivió su amiga aquel destacado día: «Ella hasta el último minuto pensó que esto no iba a ocurrir así. Tenía todo preparado, el traje del niño… En ese momento ella decide casarse, además se lo había prometido a su madre, y ese niño tenía que haber estado. Ese niño moría por estar en la boda de su madre. Estaba loco por ir a esa boda». También insistía en que aquel verano Rocío Carrasco cedió su mes de vacaciones en tono conciliador con un objetivo: «Para hacerle un guiño para que luego no ocurra nada el día de su boda».

La colaboradora se ha mostrado muy crítica con el testimonio de la mujer de Antonio David Flores: «Soy una persona casada con otra persona que tiene hijos y yo no suplanto el amor de una madre. No puede decir que nunca ha ejercido de madre cuando la hemos visto». Además, Carmen Borrego ha contestado a la hermana de Olga Moreno, Raquel, quien cargaba contra ella vía redes sociales. «Le puedo decir también a su hermana que hablo porque ella está hablando en un reality. Yo hablaré de mi madre cuando quiera, pero no he ganado dinero a costa de mi madre. Este tipo de cosas a quien no le favorece es a su hermana».