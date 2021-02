Carmen Borrego ha hablado en exclusiva con SEMANA después de solucionar los problemas que tenía con su sobrina, Alejandra Rubio

Después de la tormenta siempre llega la calma. Durante semanas de guerra televisiva entre Carmen Borrego (“tía crack”) y Alejandra Rubio (“sobrina crack») como se llaman y se tiene guardadas ambas en sus respectivos teléfonos, y después de muchos intentos por parte de la hija de María Teresa Campos de poder sentarse con su sobrina para hablar de sus “problemas”, finalmente, este martes llegaba el día. Tía y sobrina se citaban en un bar público y, durante más de una hora, Carmen escuchó los argumentos de sobrina.

Carmen Borrego nos cuenta cómo está tras solucionar los problemas con su sobrina

Aunque la conversación entera probablemente la podamos conocer este fin de semana en el programa ‘Viva la Vida’, donde ambas colaboran, lo cierto es que SEMANA ha podido hablar con Carmen Borrego quien nos ha dicho que “Hemos podido hablar y solucionar todos los temas que teníamos pendiente. La verdad es que, como yo suponía, no habían motivos de peso sino más bien una serie de mal entendidos y sobre todo, mucha desinformación por parte de Alejandra de cosas que han pasado, que ella no entendía, y que yo le he explicado. Como siempre me dice una buena amiga “Un problema resuelto, un problema menos”», nos ha revelado a este medio.

Acompañadas de un zumo de naranja y un refresco, ambas hicieron una catarsis mutua de todo lo que tenían dentro y pensaban. Nada mejor para ir poniendo los puntos sobre las íes. La influencer tenía dudas y Carmen desconocía los razones de su enfado.

Carmen siempre ha estado muy unida a su sobrina

Carmen, además, confiesa que el cariño por su sobrina está por encima de todo y nos adelanta que en este conflicto que ha arrastrado a Terelu Campos, Alejandra y a ella misma, la matriarca del clan María Teresa está fuera. “Ella sabe muy poco. Una vez más no hemos querido que ella estuviera al tanto de todo para que no se angustie«, cuenta.

Y es que durante todas estas semanas han sido muchos los posibles motivos que se han dado por ciertos por los que Alejandra pudiera mostrarse molesta con su tía. Desde supuestos celos por parte de Carmen ante la carrera televisiva su sobrina, pasando por el hecho de que Carmen hablara de ella en una exclusiva, o por todo lo que ocurrió tras la enfermedad de Terelu. Sea lo fuese, solo ellas lo saben, lo han hablado y lo más importante lo han resuelto.

Terelu Campos ha mediado en privado

La conversación entre Alejandra y su tía ,tuvo sus altos y bajos, pero al final, el cariño que se tienen prevalece sobre todo. Semana también ha podido saber que Terelu ha influido mucho, en privado, para que tía y sobrina se arreglaran,. Así pues los fantasmas y dudas que existían en la mente de la pequeña del clan han quedado despejados y, a partir de ahora es muy posible que volvamos a verlas juntos en un plató este fin de semana.

En los ultimas semanas no hemos podido ver a tía y sobrina juntas en su programa. Pero a partir de ahora, seguro que volverá todo a su cauce.