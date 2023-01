Carmen Borrego ha sido la protagonista de ‘Sálvame’ este pasado martes después de estallar contra ‘Sálvame’. Ha sido una tarde complicada para la hija de María Teresa Campos, que sigue teniendo que responder a la crisis que atraviesa su familia. Carmen Borrego se ha visto superada por la información sobre Gustavo, la mano derecha de su madre y al que se ha señalado como topo de la familia Campos.

Kiko Hernández fue el que dio la información en un primer momento y no se ha echado atrás. El colaborador de ‘Sálvame’ ha querido reiterar esta información a pesar del desmentido que hizo la familia Campos. El colaborador de ‘Sálvame’ retaba a Carmen Borrego a que se le negara mirándole a la cara y, tras un enfrentamiento, la colaboradora estallaba y se iba del programa. Y es que le ha declarado, además, que tenía muchas horas de grabaciones que afectarían a su familia.

Kiko Hernández regresaba al programa enfadado y prometía que podía demostrar su información. Y hacía una petición a Carmen, para que esta le desmintiera a la cara su información. La hija de María Teresa Campos se negaba a seguir participando de algo que podía perjudicar a su madre y acababa por estallar enfrentándose al colaborador: «Si crees que es el momento de hacer esto, que Dios te lo pague”, le decía Carmen Borrego.

Justo en ese momento, Kiko Hernández atacaba a Gustavo, algo que tampoco sentó muy bien a Carmen: «No se puede ser tan cerdo y tan sucio». Carmen no podía más y se marchaba de plató. Kiko no dudó en seguirla, consciente de que sus palabras no le habían sentado nada bien a la hija de María Teresa Campos. «No te tengo ningún miedo, no vengas solo contra mí, que siempre haces lo mismo», se quejaba Carmen. Justo en ese momento, esta recibía un mensaje que le hacía estallar en lágrimas: «Vale ya, habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar, me habéis jodido la relación con mi hijo ahora mi familia. ¿Qué coño es esto?».

Una crisis familiar con la que no puede más

La crisis familiar que atraviesa con su hijo, José María Almoguera, y con su mujer, Paola Olmedo, ha llegado al límite. Han pasado ya tres meses desde que ‘Sálvame‘ destapara unos explosivos audios en los que su nuera revelaba lo que piensa del clan Campos. Esto hizo temblar los cimientos de su relación con ella y con su propio hijo, ya que en el programa este asunto se ha convertido en un tema recurrente. Cansada de que se le pregunte constantemente por las tiranteces que hay en el seno de su familia, la colaboradora ha estallado. Dolida y muy enfadada, ha abandonado el plató llorando: «No puedo más, todo tiene un límite y ha llegado hoy». La hija de María Teresa Campos ha dejado claro que no está dispuesta a tolerar ni un comentario más. Cree que ya se le ha hecho mucho daño: «¡Me habéis jodido la relación que tengo con mi hijo!».