Una fotografía de Kiko Hernández con María Teresa Campos ha provocado una acalorada discusión entre tía y sobrina.

Las rencillas entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio habían quedado atrás después de que ambas consiguieran llegar a buen puerto tras poner fin a la brecha que había entre ellas. Sin embargo, cuando parecía que la calma había llegado tras la tormenta, la presencia de la hija de María Teresa Campos en ‘La última cena’ y su tregua con Kiko Hernández ha provocado una nueva guerra entre tía y sobrina. En concreto, la hija de Terelu Campos ha acusado a la colaboradora de ‘Viva la vida’ de hacerle daño por el buen trato que esta mantiene con el colaborador de ‘Sálvame’. Unas palabras que han provocado que ambas protagonizaran un sonado cara a cara en el programa presentado ahora por Toñi Moreno.

Alejandra Rubio ha confesado que va a respetar a Carmen Borrego y su paso por ‘La última cena’, aunque sigue considerando que Kiko Hernández humilló a su tía. La joven está convencida de que el discurso del colaborador de ‘Sálvame’ contra ella es tan solo una excusa para justificar el mal comportamiento que este tiene con el resto de su familia. «No voy a seguir defendiendo a alguien que dice cosas que para mí me hacen daño», insistía.

La hija de María Teresa Campos entendía el punto de vista de su sobrina, pero seguía defendiendo que tanto ella como Kiko Hernández se dedicaron a hacer televisión. Sin embargo, la tensión entre ambas llegaba a su punto álgido después de que Kiko Matamoros intentara meter cizaña entre las dos provocando que Carmen Borrego mostrara su hartazgo. «Estoy muy harta. Si tú quieres a Alejandra deja de enfrentarla conmigo. Todo lo que haces es enfrentar a mi sobrina conmigo. No creo que le estés haciendo ningún favor», comentaba enfurecida.

Cansada, Alejandra Rubio insistía en que en la llamada que mantuvo su tía con Kiko Hernández formaba parte de un espectáculo con el que se reafirmaba en las malas palabras que el colaborador había dicho sobre ella. «Está muy bien manipular e intentar decir que he intentado tirar su trabajo por tierra. No me gusta ofender a la gente e intento, en la manera de lo posible, ser correcta. No hago espectáculo y no digo que sea un mal profesional», justificaba la nieta de la veterana comunicadora. Ante esto, Carmen Borrego echaba balones fuera y le instaba a su sobrina a que le pidiera explicaciones al colaborador de ‘Sálvame’ puesto que no consideraba que tuviera nada de lo que defenderse: «Nunca he hablado mal de ti, nunca he hablado mal de mi familia. Yo prefiero vivir tranquila y quitarme el peso que tenía encima con esa guerra, al menos por mi parte hay una tregua».

La foto de Kiko Hernández que ha aumentado la tensión entre tía y sobrina

En medio de su acalorada discusión, Kiko Hernández compartía una imagen en la que aparecía junto a María Teresa Campos y Belén Rodríguez. «¡Tarde inolvidable!«, escribía y acompañaba el texto con ‘amigos de verdad’ como hashtag. Una instantánea que Alejandra Rubio corrió a comentar y aseguró que si María Teresa Campos supiera todas las cosas que se habían dicho últimamente en televisión no le habría invitado a su casa. «Conozco a mi abuela», expresaba.

Unas palabras con las que Carmen Borrego se mostró en desacuerdo y no dudó en contradecir a su sobrina: «Mi madre lo sabe todo. Tú la conoces porque es tu abuela, yo la conozco porque es mi madre. Hace años que no cuestiono lo que haga parte de mi familia».