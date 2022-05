Carme Chaparro, acosada por un hombre en un concierto este mismo sábado

La Feria de Abril de Sevilla sigue generando titulares. Pero más allá de los correspondientes a cuestiones de estilo o los de crónica de sociedad, hay un vídeo que está acaparando todas las miradas y se está convirtiendo en viral en las redes sociales en los últimos días. Se trata de aquel en el que se muestra a dos hombres acosando a unas jóvenes con malas artes y desatendiendo a las súplicas de estas para que se marchen y les dejen en paz. La valentía de las muchachas hizo que sacasen su móvil y grabasen el acoso del que estaban siendo víctimas, lo que ha podido poner de relieve este asunto, llegando incluso a oídos de Carme Chaparro.

La periodista y presentadora no solo ha aplaudido la determinación de estas jóvenes a la hora de denunciar públicamente el acoso que estaban recibiendo por parte de dos hombres, sino también ha aprovechado la ocasión para poner sobre la mesa que ella misma ha sufrido este tipo de actitudes varias veces a lo largo de su vida. La última, este mismo fin de semana durante un concierto al que Carme Chaparro acudió acompañada de una amiga y en el que vivió una situación igual de desagradable que las mostradas en el vídeo de la polémica en la Feria de Abril de Sevilla.

“A todas nos han acosado cerdos como los de la Feria. A mí, este mismo sábado”, denunciaba Carme Chaparro haciéndose eco del incómodo suceso que vivieron estas jóvenes en Sevilla. Se queja de que este tipo de actitudes cada vez se ven con más frecuencia en nuestra sociedad, pese a los intentos de concienciar y educar desarrollados en los últimos años para proteger a las mujeres de este tipo de depredadores que se sienten superiores y libres de responsabilidad. Y es que, como bien sabe la periodista, estas chicas de Sevilla son solo un ejemplo más de lo que sucede en una sociedad claramente machista que cosifica a la mujer, como ella misma ha sufrido en sus propias carnes: “¿Por qué dos hombres en la treintena se sienten libres para acosar a dos niñas? Pues porque pueden hacerlo, porque lo han hecho más veces y nunca pasa nada, porque sus amigos se lo permiten, porque les ríen la gracia, porque sucede más a menudo de lo que pensamos, porque si no es en la Feria es en la calle, en el autobús o en un bar”. O en un concierto, como le sucedió a ella.

Carme Chaparro no ha querido quedarse en la denuncia pública de este caso en concreto y para ejemplificar que todas las mujeres están expuestas a este tipo de agresiones machistas, pone sobre el tapete su propio caso, al menos sí el último de ellos, cuando estaba disfrutando de un concierto con una amiga y se topó con idéntica situación. “Estas dos chicas han tenido el valor de enfrentarse a ellos y grabarlos. Yo no lo tuve. Ninguna de nosotras lo tuvimos. Todas las mujeres hemos pasado por algo así. Todas. Y seguimos pasando. Este sábado, en un concierto, un tipo en el mismo estado de embriaguez que los dos machotes de la Feria nos acosó a una amiga y a mí. Una vez, y otra, y otra. Intentas ser amable. Sonríes. Le das la espalda”. Pese a sus intentos de deshacerse de su acosador, les fue imposible.

Carme Chaparro ha continuado explicando que el hombre que les arruinó la noche del sábado durante el concierto se negaba a marcharse a pesar de las repetidas peticiones de la periodista y su amiga. Nada podían hacer para sentirse más seguras y encima tenían que mantener la compostura y ser amables ante una situación claramente desagradable que la otra parte entendía como divertida: “Eh, que no soy peligroso. Estoy casado y tengo tres hijos. ¿Qué teníamos que haber hecho? Era imposible quitárselo de encima. Tuvimos que aguantarlo todo el concierto”.

Y lo peor no fue su incómoda presencia y sus constantes llamadas de atención o la negativa a marcharse, sino que Carme Chaparro y su amiga llegaron a sentir miedo porque “nos hizo sentir mal, que nos hablaba al oído lanzándonos su aliento asqueroso, que nos hizo sentir inseguras porque nunca sabes hasta dónde van a llegar. Nunca sabes hasta dónde se van a atrever. O qué son capaces de hacerte. Todas las mujeres a vuestro alrededor han sufrido algo así. Y no una sola vez. Y los que seguís diciendo que no hacen nada mal, tenéis un serio problema. Bueno, la sociedad tiene un serio problema con vosotros”, sentencia la presentadora, harta de encontrarse con noticias como las de las jóvenes de Sevilla que sufrieron acoso como ella el fin de semana pasado u otras muchas mujeres a lo largo de su vida, hermanándolas con el horror y el miedo. Triste forma de sentirse unidas.

