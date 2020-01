Carlota Corredera revela los detalles de su encuentro con María Teresa Campos

En los últimos días, uno de los temás de los que más habla Carlota Corredera en su trabajo en televisión es la reciente ruptura de María Teresa Campos con Bigote Arrocet. Casualidades de la vida, la presentadora de ‘Sálvame’ se ha encontrado con la periodista malagueña en una conocida tienda de Madrid.

María Teresa: «Han sido unas Navidades complicadas»

El destino ha querido que ambas presentadoras coincidieran en el Hipercor de Pozuelo, próximo a sus respectivos domicilios en Madrid. Allí, las dos profesionales de la comunicación se saludaron e intercambiaron algunas palabras. «Ha sido muy fuerte. Me he quedado en shock cuando me la he encontrado. Iba con su chófer«, decía Corredera en ‘Sálvame’. Así fue el encuentro, narrado en primera persona por la gallega.

«No lo ha pasado bien»

«Han sido unas Navidades complicadas», admitía la Campos a Corredera al comienzo su conversación. «No lo ha pasado bien y pide tranquilidad porque obviamente no ha estado tranquila», narraba Corredera.

«Yo este año pido dos cosas: tranquilidad y trabajo». Esto es lo que, según el relato de Corredera, María Teresa le pide al 2020. «No me ha dicho de nada de la ruptura. Me dijo que está con proyectos», detallaba.

Carlota ha aclarado que fue un encuentro cordial. «Es cierto que con las Campos es complicado tratar, porque a veces nos meten a todos en el mismo saco. Y, estando en un momento complicado, nunca sabes cómo puede reaccionar», concluía.