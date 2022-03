Carlota Corredera dice adiós a trece años de trabajo en ‘Sálvame’. A momentos de alta tensión, a emociones desbordantes y a un aprendizaje que siempre le acompañará. Y, aunque el camino no ha sido fácil, sin duda alguna, ha merecido la pena. Esta es la conclusión a la que llegan muchos de sus compañeros, colaboradores con los que ha charlado SEMANA justo antes de su último programa. Este viernes 25 de marzo es el último día en el que ella formará parte de su equipo, siendo muchas las anécdotas que se quedarán en su memoria. Anabel Pantoja, Lydia Lozano, Alonso Caparrós, Josep Ferré, Víctor Sandoval o Chelo García Cortés, entre otros rostros conocidos, nos cuentan quién es Carlota Corredera tras las cámaras y nos desvelan chascarrillos que jamás habían visto la luz. Su lado mas divertido, su afán protector o ser la artífice de gestos inolvidables es solo un ejemplo de lo que hemos descubierto.

Ahora comienza una nueva etapa para la gallega en Mediaset con un espacio todoterreno que ella dirigirá y presentará, lo que demuestra la confianza que la cadena sigue depositando en ella. En el año 2014 dejó de dar órdenes desde el backstage por el pinganillo y empezó a aparecer en pantalla como presentadora, un paso al frente que permitió que los espectadores empezaran a vislumbrar qué se escondía tras ella. Víctor Sandoval recuerda a la perfección el día que lo cambió todo: «La tengo muchísimo cariño, además formo parte de su vida porque ella accede a presentar gracias a que baja a plató un día para contar que viene Nacho Polo al Deluxe. A partir de ahí y nuestras conversaciones en plató se lanza a ser presentadora. La verdad es que estamos unidos por el mismo hombre (ríe)».

Anabel Pantoja: «Para mí es como una segunda madre»

Anabel Pantoja se detiene en cambio en su lado más protector, pues para ella Carlota Corredera ha sido «como una madre». «También una gran profesora y amiga. Siempre me asesoraba bien y lo seguirá haciendo. Me quedo con la mejor anécdota de nuestras vidas en el baño de la boda de Belén Esteban con las toallitas CHILLY. Ella siempre se ríe muchísimo con ese momento. Y por supuesto que nadie la llama como yo ‘CALOTA’«, relata Anabel emocionada. Lydia Lozano, por su parte, ha vivido infinidad de momentos junto a la gallega, aunque su amistad comenzó mucho antes de ‘Sálvame’, justo cuando ambas estaban trabajando en Antena 3. Empezó el buen rollo y desde aquel momento una relación que continúa también cuando se apagan los focos. «Nunca he tenido ningún problema con ella, bueno solo que habla más que yo y, además, es dificilísima para cortarla porque se enfada (ríe)», comienza diciendo a esta revista.

Lydia Lozano: «Carlota baila que te mueres»

«Nos hemos respetado mucho…Me he llevado fenomenal con ella, sabía sus tempos, cuando estaba molesta, todo…Le encanta la palabra chochonear, hablar de nuestras cosas y siempre empezaba preguntándote qué tal estabas. Te da mucha cancha, me da mucha pena que se vaya», asegura Lydia Lozano en conversación con SEMANA. La periodista nos muestra el lado más divertido de Carlota, quien, según sus íntimos, suele ser el alma de la fiesta y quien anima a todos para que sea una noche para el recuerdo. «Recuerdo a Carlota en una fiesta que hice con 150 personas en el Paseo de la Habana en Madrid, me fui y ella seguía en la fiesta. Es muy divertida porque baila que te mueres. Recuerdo un photocall que pusimos y ella no se bajaba, lo dio todo», cuenta entre carcajadas Lydia Lozano a esta revista.

Otras como Chelo García Cortés hablan sobre Carlota con mucha admiración, aunque con pena por dejar de trabajar mano a mano con ella. «Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero la admiro como periodista…La he tenido como directora, la he tenido como compañera y la he tenido de presentadora, creo que es alguien que defiende sus ideas hasta el final cueste lo que cueste (…) Quiero darle las gracias por estos 19 años que nos conocemos…Te quiero y te admiro», dice la periodista.

