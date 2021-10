Carlota Corredera se convirtió en la fiel defensora de Rocío Carrasco. La presentadora siempre se puso de su lado y ni una vez ha permitido que acusen a Rociíto de nada. Algo que le podía haber pasado factura a su imagen como presentadora, ya que se enfrentó a su verano más complicado en cuestión profesional. Vio como su imagen estaba deteriorada y cómo perdía muchos seguidores según iban pasando los acontecimientos. Esto le costó que sufriera una pequeña crisis personal de la que ahora sale airosa. A eso se le suma el enfrentamiento que la cadena mantiene con Antonio David Flores, que salió ganador de la última demanda.

Carlota Corredera desvela que no le tiene ningún miedo a Antonio David

La presentadora acudió este jueves en la noche al estreno del musical de Tina Turner, en el Teatro Coliseum de Madrid. Carlota habló de la próxima temporada de Rocío Carrasco, bajo el nombre de ‘En el nombre de Rocío’, además de Antonio David Flores, quien acaba de vencer en los juzgados a Mediaset. A pesar de esto, asegura no tenerle ningún miedo. Ni a él ni a nada. Hay que recordar que el que fuera colaborador de televisión ha asegurado que él va a ir a por todas ahora con cada uno de los que fueran compañeros de profesión que le han acusado de malos tratos y han manchado su imagen.

A pesar te este aviso por parte de Antonio David Flores, Carlota Corredera no tiene miedo alguno. Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, la presentadora le responde al que fuera Guardia Civil. Lo hace de manera tajante y sin pelos en la lengua: «Es que yo no tengo miedo a nada. Tengo miedo al sufrimiento de mi gente, pero no tengo miedo a nada más«, comienza diciendo. «Yo estoy preparada siempre para todo, pero desde luego nunca he amenazado a nadie y hasta donde yo sé no he cometido ningún delito. La justicia está ahí para hacer su trabajo, yo hago el mío y nada, yo estoy tranquila y no me ha llegado ninguna demanda. Yo solo asistí de testigo al juicio que tenía por su despido y ya está», ha asegurado.

La presentadora también ha hablado sobre Rocío Carrasco

También ha hablado con Rocío Carrasco, que comenta lo siguiente: «Yo creo que nadie desea que una madre no tenga relación con sus hijos, ella ha explicado claramente por qué no la tiene, su testimonio y su relato está ahí y ella ya ha contado su verdad. Ella dice que no es su verdad, es la verdad. Las circunstancias de Rocío son lo suficientemente especiales para que también tengamos la empatía de ser conscientes de que ella es una víctima y que las victimas deciden cuándo, cómo y dónde. Solo podemos respetar sus acciones, sus decisiones y ya está».